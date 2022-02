USA hinnangul võib Venemaa järgmisel nädalal Ukrainat rünnata

USA usub, et Venemaa võib juba järgmisel nädalal alustada sõjalist pealetungi või püüda ärgitada konflikti Ukrainas, ütles USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan reedel.

Sullivan ütles Valges Majas ajakirjanikele, et konflikt võib alata ka olümpiamängude ajal, vaatamata varasematele spekulatsioonidele, et see võib juhtuda vaid pärast mänge, vahendas Bloomberg.

"Võib öelda, et on väga usutav, et Venemaa sõjategevus leiab aset isegi enne olümpiamängude lõppu," sõnas ta.

Sullivan ütles, et Venemaa rünnak võib alata õhulöögi ja raketirünnakutega, mis võib kaasa tuua palju tsiviilohvreid. Ta julgustas ameeriklasi Ukrainast võimalikult kiiresti lahkuma.

Samas ütles Sullivan, et ei ole selge, kas Venemaa president Vladimir Putin on andnud lõplikult käsu pealetungi alustada. Ta lisas, et USA president Joe Biden võib proovida Putiniga peagi kriisi teemal telefonikõne pidada.

"Meieni ei ole jõudnud midagi, mis ütleks, et lõplik otsus on tehtud, korraldus on antud," sõnas nõunik.

USA allikad on Bloombergile öelnud, et sammude hulgas, mida Venemaa võib astuda, on provokatsiooni korraldamine Donbassis või Ukraina pealinna Kiievi ründamine. Allikate sõnul võib sõjategevus alata juba teisipäeval.

Venemaa on eitanud, et kavatseb Ukrainat rünnata.