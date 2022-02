Niguliste kirikus algas remont

Niguliste kiriku kunstiteosed veedavad nüüd remondiaegset puhkust. Enamus epitaafe, altar ja muud kunstiteosed on ehitustolmu eest kinni kaetud, osa eksponaate on viidud fondidesse peitu. Sügiseni kestva ehituse ajal kiriku näitus puhkab.

Bernt Notke Surmatantsu asemel kulgeb Niguliste kirikus salapärane puitlaastplaatidest koridor. Keskaegne kunstiteos ise on remondi ajaks pakku viidud. Kuid enamus väärtuslikku on kohale jäänud ja kinni kaetud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Millel on oma koht, need me viisime siit turvaliselt ära fondidesse. Aga suured objektid katsusime jätta siia kliimasse, millega nad on harjunud. Ja kattes need sellisel kujul, et oleks garanteeritud, et nendega midagi ei juhtu," ütles Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret.

54 trepiastet viib Niguliste kiriku oreli juurde. 1981. aastal Tšehhoslovakkias Rieger-Klossi tehases valminud orel näeb kogu remonti pealt - oreli rõdupoolset osa kinni ei kaeta. 4711 vilet tuleb ehitustolmust puhastada töö käigus.

"Kaetakse see osa, mis puudutab torni ja oreli mootorit ja ventilatsioon seestpoolt kaetakse ära. siia ühtegi ohumomenti ei teki. Pigem on vastupidi, et pill jääb lahti ja aegajalt tuleb meie organist ja mängib. Ja see loomulik tolm, mis siin on, tuleb taas välja. Ja see pill jääb kahjustamata," sõnas Saaret.

Kirikusse maetud tähtsate inimeste auks loodud epitaafid ja vappepitaafid osaliselt veel ootavad kinni katmist.



"Matusetseremoonia ees kanti sellist suurt vappepitaafi. Maeti isikud siia, kas kiriku sisse või kiriku ümbrusesse ja mälestuseks pandi nende peremärgid seintele välja. Osa on veel katmata. Siin on esimese hetkega nüüd tõmmatud ja kaetud need, mis jäävad vahetult töötsooni. kui ehitustegevus jõuab sinnani, siis me vahetult katame ka need," rääkis Saaret.

Niguliste vaateplatvormi ja väljapanekugalerii ehitus lõpeb sügiseks. Siis saab torniakendest iga ilmaga välja vaadata ja sinna viib ka lift.