Kersna: koolide lausaline distantsõppele saatmine on vale

Terviseamet saatis neljapäeva õhtul omavalitsustele kirja, milles soovitab kõrgema nakatumise tasemega piirkondade koolidel minna järgmisel nädalal distantsõppele.

"Me tegime pöördumise omavalitsustele, mille piirkonnas on kõrge nakatumine. Soovitasime omavalitsustele võimalusel rakendada nendes piirkonnakoolides distantsõpet perioodil 14.-18. veebruar ehk siis järgmisel nädalal," ütles ERR-ile terviseameti Põhja regiooni juht Margit Kallas.

Haridusminister Liina Kersnale valmistas terviseameti soovitus üllatuse.

"Terviseamet eilsel valitsuse istungil sellist soovitust valitsusele ei teinud. Olen jätkuvalt seisukohal, et koole peaks distantsile saatma lähtuvalt konkreetse kooli olukorrast, lähtudes viiruse levikust konkreetses koolis ja kooliastmes. Eelmisel nädalal 521 kooli hulgas tehtud küsitlus näitas, et 113 koolis oli mõni klass või kooliaste suunatud distantsile. Minu teadmisel on 12 kooli, mis on terve kooliga distantsõppel," rääkis Kersna reedel ERR-ile.

"Kooliperede kiirtestimine on aidanud hoida koole turvalisemalt avatud, ja ma arvan, et me peaksime jätkama koolidepõhise lähenemisega. Lausalist vajadust pole keegi valitsuse lauale tõstnud," jätkas Kersna.

"Kogu koroonakriisi väitel oleme jõudnud ühisele arusaamisele, et laste õigust haridusele ei tohi me põhjendamatult piirata. Piirangud peavad olema väga hästi põhjendatud," rõhutas Kersna.

Ratas: distantsõpe on koolide enda otsus

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et koolide distantsõppele minek on iga kool enda otsus.

"Üks on selge, minu meelest siin tuleb reageerida ühetaoliselt. Ei tohiks olla olukorda, kus haridussüsteemis ühed jäävad koju ja ei saa juhitud õpet ja teised, kes on koolis ja saavad juhitud õpet," kommenteeris Ratas.

Ratas peab õigeks ka hiljutist muudatust koolides lähikontaktsete isolatsiooni reeglites.

"Ma arvan, et see on väga õige. Me peame tegema kõik selleks, et haridusvõrk taas ei sulguks," lisas Ratas.