Tundmatu ostja kasutas krüptoraha ja omandas haruldase teemandi

Londoni oksjonimaja Sotheby teatas kolmapäeval, et müüs tundmatule ostjale haruldase kosmosest pärit miljard aastat vana musta teemandi. Ostja maksis vääriskivi eest 4,3 miljoni dollari väärtuses krüptorahaga.

"Kui nüüd leitakse teemante sügavalt Maa seest, siis Enigma on äärmiselt haruldane teemant, mille päritolu on arvatavasti maaväline," teatas Sotheby.

Krüptoärimees Richard Heart väitis Twitteris, et just tema on haruldase teemandi ostja. Hearti sõnul nimetab ta teemandi ümber HEX.com-iks, avaldades sellega austust krüptorahale.

Sotheby on 300 aastat vana oksjonimaja. Eelmisel aastal hakkas firma makseviisina aktsepteerima ka krüptoraha. Firma tahab laiendada nii oma kliendibaasi.

Krüptoärimehed osalevad aktiivselt kallite vääriskivide oksjonitel. Eelmisel aastal müüs Sotheby 12,3 miljonit dollarit väärt teemandi, mille eest ostja tasus krüptorahaga.