Biden ja Zelenski peavad Ukraina pingetega seoses telefonikõne

Laupäeval hoiatas Biden tunniajases telefonikõnes Venemaa presidenti Vladimir Putinit tõsistest tagajärgedest, mis kaasneksid sissetungiga Ukrainasse. Saksamaa kantsler Olaf Scholz kohtub Putiniga teisipäeval.

Biden räägib pühapäeval Ukraina presidendi Zelenskiga, telefonikõne on planeeritud algama Eesti aja järgi kell 17.45.

Vestlus peaks kestma mõned tunnid, mille jooksul arutatakse julgeolekuolukorda ja diplomaatilisi püüdlusi olukorda deeskaleerida.

Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnul pole Ukraina piiril ja okupeeritud territooriumitel viimaste päevade jooksul muutust täheldada.

Kuleba sõnul on diplomaatia kriisi lahendamiseks ainus viis. "Ukraina ei ole üksinda. Olukord on kontrolli all ja Ukraina on valmis igaks stsenaariumiks," ütles ta.

Valge Maja julgeolekunõuniku Jake Sullivani sõnul on diplomaatilise lahenduse uks Venemaale endiselt avatud. Samal ajal jätkab USA koos liitlastega valmistumist Venemaa võimalikule rünnakule reageerimiseks.

Sullivani sõnul on Venemaa kogunud piirile piisavalt vägesid, et võib Ukrainat rünnata sisuliselt igal ajal. Venemaa endiselt eitab sissetungi plaani.