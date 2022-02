Taani on suutnud pandeemias teravat vastandumist vältida

Taanis on koroonapiirangute kaotamine inimesed kiiresti vabama elu juurde tagasi toonud. Taanit on pandeemia ajal iseloomustanud kiire ja üksmeelne tegutsemine, teravat vastandumist ühiskonnas on suudetud vältida.

Restoranide piirkond Kopenhaagenis Nuhavnis. Ilm lubab istuda väliterrassidel, enam ei küsita klientidelt koroonapassi, teenindajad on vabanenud maskidest ja inimesed on leidnud taas tee restoranidesse, kuigi mõnede jaoks võib see igapäevaste kümnete tuhandete nakatumiste ajal veel ohtlik tunduda.

"Inimesed tahavad tulla välja ja saada taas osa elamustest kogu Taani turismisektoris. Nii et tegelikult nõudlus on olemas. Puudus on praegu töökätest," rääkis HORESTA ühenduse turismi ja elamusmajanduse suuna juht Annette Hyldebrandt.

Taanlased arvavad, et nüüd on aeg koroonaajale joon alla tõmmata. Epideemiast on nad läbi tulnud kõrge vaktsineerimisega ja usaldusega riigi juhiste vastu.

Üle 80 protsendi inimestest on läinud vaktsineerima, ulatuslik ja kättesaadav testimisvõrgustik tagas ligipääsu ühiskonnaelule ka mittevaktsineeritutele, ja rahvas on ka muid riigi juhiseid üsna üksmeelselt järginud, leiavad epideemiaaegset käitumist ja suhtumisi uurinud ühiskonnateadlased.

"Päris suur osa taanlastest, umbes 30 protsenti, leiab, et piirangud on olnud liiga karmid, aga see ei ole muutunud vägivaldseteks protestideks. On üsna väike vähemus, kes leiab, et tuleks tänavale protestima tulla. Samuti poliitikas on enamus poliitilisi parteisid olnud enam-vähem ühel meelel olulisemates otsustes," rääkis Aarhusi ülikooli professor Andreas Roepstorff.

Kopenhaageni tänavail kuuleb samuti pigem rahulolevaid hinnanguid. "Ma arvan, et nad on kriisi juhtinud väga targalt. Väga kõvasti piiranud alguses ja nüüd on kõik läinud hästi," rääkis Kopenhaageni elanik Jeff.