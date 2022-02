Hololei: ainult üks lennufirma on teatanud Ukraina-lendude peatamisest

Euroopa lennundusvõimude jaoks on Ukraina õhuruum endiselt avatud ning ainult üks lennufirma on teatanud Ukraina-lendude peatamisest, ütles Euroopa Komisjoni transporditeemade kõrgeim ametnik Henrik Hololei. Kui aga Venemaa peaks alustama piirkonnas sõjategevust, võib päevakorda tõusta ka Venemaale lendamise keelamine, lisas ta.

"Ukraina õhuruum on praegu avatud, välja arvatud Dnepri sektor ja Simferoopoli sektor, mida on juba aastaid soovitatud vältida," ütles Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Hololei esmaspäeval ERR-ile.

Tema sõnul jälgivad maailma juhtivad tsiviillennunduse ohutusega tegelevad organisatsioonid nagu Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) ja USA Föderaalne Lennuamet (FAA) olukorda, ega ole praegu omalt poolt täiendavaid piiranguid seadnud.

"Aga kui vaja, siis on võimalus väga lühikese ajaga vastavad soovitused välja saata," rõhutas Hololei. "EASA eesmärk nagu ka Euroopa Komisjoni eesmärk on kõigepealt tagada kõikide lendude täielik ohutus ja mitte ühtegi riski võtta. Teisalt ei tee me ka omalt poolt mingisuguseid ennetavaid samme, kui selleks ei ole selget põhjust. Hetkel on Ukraina õhuruum meie poolt avatud," lisas ta.

Samas on Ukrainasse lendamine lennuettevõtete kui erafirmade enda otsus, tõdes Hololei.

"Meile teadaolevalt ei ole ükski muu lennuettevõtte peale [Hollandi firma] KLM-i vähemalt praeguseks hetkeks lende katkestanud, kuigi see võib kindlasti lähipäevil, kui mitte lähitundidel juhtuda," lisas ta.

"KLM-i puhul võib arvata, et tegu võib olla teatud mõttes emotsionaalse otsusega, arvestades seda, kui palju Hollandi kodanikke Malaisia lennu puhul Ukraina õhuruumi kohal alla tulistati," rääkis Hololei.

2014. aasta 17. juulil lasid Ukraina separatistid Vene raketiga Ida-Ukraina kohal alla Amsterdamist Malaisia pealinna Kuala Lumpurisse sõitnud reisilennuki 298 inimesega pardal, neist suurim osa hollandlased, kes kõik hukkusid.

Kindlustuses suuri muutusi pole

Sama tõdes Hololei ka kindlustusfirmade käitumise kohta, mis väidetavalt olevat suurendanud lennuettevõtete kindlustusmakseid Ukrainasse kui ohupiirkonda lendamise eest.

"On selge, et nii lennuettevõtted kui kindlustusettevõtted on erafirmad ja kui risk kasvab, siis ka kindlustusmaksed kasvavad - selles mõttes ei ole ju midagi ootamatut. Samas mingisugust massiivset käiku kindlustusettevõtete poolt ei ole teada. Eile õhtul suhtlesin rahvusvaheliste lennuettevõtete assotsiatsiooni IATA presidendiga ja ka temal ei olnud sellist informatsiooni, justkui oleks kindlustusettevõtete poolt massiivset kindlustusmaksete kasvu ette näha," rääkis Hololei.

"Aga samas, riskide puhul loomulikult hinnatakse olemasolevaid lepinguid uuesti, see on tavapärane praktika. Ma arvan, et ega antud juhulgi ei saa me mööda sellest, et risk on kasvanud ja loomulikult need, kes lennukeid omavad, on huvitatud sellest, et nad need lennukid kätte saavad," tõdes peadirektor.

Sõda võib peatada Venemaale lendamise

Hololei rääkis ka sellest, et kui Moskva siiski otsustab alustada suurt sõda Ukraina vastu, võib see kaasa tuua tsiviillendude peatamise Euroopast Venemaale.

"Mis puudutab lennuohutust, siis kui olukord peaks eskaleeruma, kui Venemaa peaks alustama agressiooni, vaatame üle ka lendamise ohutuse Venemaa õhuruumis ja teeme vastavad soovitused, kui selleks on vajadust," ütles ta. "Aga me vaatame seda lennuohutuse seisukohalt ja puhtalt selle põhjal, mis on vajalikud meetmed, et tagada maksimaalne ohutus kõikidele lendajatele," lisas ta.

Mis puudutab aga võimalikke lennundus-alaseid sanktsioone Venemaale, siis see on poliitilise taseme otsus, lisas Hololei.