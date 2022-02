Valitsusliit vaidleb, kuidas muuta tulumaksuvaba miinimumi

Praegu on üldine maksuvaba tulu määr 500 eurot kuus, kuid mida suurem palk, seda väiksemaks see muutub. Reformierakonna hinnangul ei peaks maksuvaba tulu sõltuma aastatulust, sellega võidaks kõik, kelle palk on üle 1200 euro kuus.

"Meil on erakordselt kiire majanduskasv, sellega kaasneb ka suur hinnatõus, inflatsioon. Hinnatõusud teevad inimestele muret. Meie jaoks lahendus oleks see, et inimestel jääks rohkem raha kätte ja selleks me sooviks muuta tulumaksusüsteemi, mis tegelikult keskklassi karistab. Loomulikult oleks meie soov see, et 500 eurot tulumaksuvabastust kehtiks kõigile, sõltumata sissetulekust," lausus Kallas.

Keskerakonna juht Jüri Ratas ütles samuti, et tulumaksuvaba miinimumi tuleks muuta. Kuid Keskerakonna hinnangul tuleks pigem miinimumi tõsta ja astmeline vähendamine säilitada.

"Ma arvan, et ühelt poolt see tulumaksuvaba miinimum on natuke ajale jalgu jäänud. Teiselt poolt see astmeline mõte, mis sinna sisse on kirjutatud, peaks kindlasti säilima," nentis Ratas.

Ratas ütles mõne päeva eest Vikerraadios, et algatab valitsuses arutelu kütuseaktsiisi alandamiseks, sest näiteks bensiini 95 lõpphinnast pool läheb maksudeks.

"Näeme kütusejaamades bensiini ja diisli hindasid, ma usun, et poliitikud peavad reageerima. Eks me koalitsioonist seda arutame. ka täna (esmaspäeval – toim.) oli korra arutelu all. Eks see tuleb läbi arutada ja siis saab sõnumeid välja öelda," lausus Ratas.

Kallas märkis, et tema hinnangul ei aita aktsiiside vähendamine inflatsiooni alla tuua.