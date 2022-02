Läti ametiühingud nõuavad koroonapassist loobumist

Vaktsineeritud inimeste osakaal töötajate hulgas on majandusministeeriumi andmetel umbes 100 protsenti. LBAS leiab, et sellisel juhul pole mõtet töötajatelt enam koroonapassi nõuda. LBAS kutsub seetõttu parlamenti ja valitsust üles, et alates 1. märtsist see nõudmine kaoks, vahendas LSM.

"LBAS võitleb õiguse eest teha tööd, see on inimeste põhiõigus," ütles LBAS-i juht Egils Baldzens.

Baldzens ütles, et rangete epidemioloogiliste reeglite järgimist tuleb jätkata. Nende hulka kuuluvad distantsi hoidmine ja FPP2 maskide kandmine.

Piirangute kaotamist toetab ka tervishoiuministeerium. Tervishoiuminister Daniels Pavluts pakkus eelmisel nädalal välja, et piirangud leeveneksid järk-järgult kolmes etapis kuni 1. aprillini. Pavlutsi plaani kohaselt kaoks koroonapassi nõue töökohtadel 1. aprillil.

"Igal nädalal haiguste ennetamise keskuse (SPKC) koostatud andmeid valitsusele edastades näeme, et vaktsineeritud inimesed on omikroni laine ajal viiruse vastu paremini kaitstud. Tõenäoliselt lõpetame koroonapassi süsteemi aprillis, kui olukord on soodne ja omikroni laine läbi," ütles Pavluts.