Iirimaa meediaväljaanded evakueeriti pommiähvarduste tõttu

Iirimaal tehti reedel pommiähvardus teiste seas rahvusringhäälingu RTE peakorterile Dublinis, kus sündmuskohale saadeti relvastatud politseiüksused.

"RTE hooned on pommiähvarduse tõttu evakueeritud," teatas ringhääling oma veebilehel.

Töötajad evakueeriti teadete kohaselt ka ajalehe Irish Independent, raadiojaamade Newstalk ja Today FM ning telekanali Virgin Media kontoritest.

Häiretele eelnes neljapäevane valepommiähvarduste laine, mis oli suunatud ligi 30 reisilennu vastu üle Euroopa. Mõned lennukid olid sunnitud tegema plaaniväliseid maandumisi ning õhku tõusid ka hävitajad.

Reedeste ähvarduste eest ei ole veel keegi vastutust võtnud ning need tehti enne järgmisel nädalal Dublinis toimuvaid Euroopa Liidu kõrgetasemelisi kohtumisi.

Viimastel päevadel on saadetud pommiähvardusi asutustele üle kogu Euroopa, eelkõige on need olnud suunatud lennunduse vastu.

Reedel jätkusid Euroopas lennuliiklust häirivad pommiähvardused. Seni ei ole ühelgi juhul lõhkekehi leitud. Pommiähvardused häirisid reedel vähemalt nelja reisilendu. Neljapäeval häirisid pommiähvardused vähemalt 27 reisilendu Euroopas.