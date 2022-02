Vene parlament palus Putinil tunnustada isehakanud Ida-Ukraina piirkondi

Donbassi isehakanud rahvavabariikide tunnustamise algatusega tuli esimesena välja Venemaa kommunistlik partei. Algatust toetasid teisipäeval kõik viis riigiduuma fraktsiooni, nende seas ka parlamendi spiiker Vjatšeslav Volodin.

"Tulevahetused jätkuvad, inimesed surevad. Peame leidma lahenduse," ütles Volodin.

Isehakanud Ida-Ukraina vabariigid kuulutasid end Ukrainast sõltumatuks 2014. aastal. Praegu ei tunnusta ükski riik neid suveräänsete riikidena.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas Donbassi vabariikide tunnustamise küsimust venelaste jaoks oluliseks. "Venemaa on jätkuvalt pühendunud Minski kokkulepete elluviimisele, kuid Venemaa kodanikud reageerivad kõigele Donbassis toimuvale valusalt, seetõttu on nende vabariikide tunnustamise küsimus avalikus arvamuses väga aktuaalne," ütles Peskov.

Parlamendi toetus ei tähenda veel automaatselt Kremli toetust.

"Praegu on duuma resolutsioon eelkõige propagandistlik. Minski kokkulepped on Venemaale palju kasulikumad kui Ukrainale. Kuid Moskva jaoks on kasulik näidata, et ta võib neist vajaduse korral loobuda," ütles Moskva Carnegie keskuse teadur Konstantin Skorkin.

Minski kokkuleppe kohaselt peavad Donbassi isehakanud vabariigid naasma Ukraina kontrolli alla, kus neil oleks ulatuslik autonoomia. Venemaa lootis, et autonoomne Donbass Ukraina koosseisus takistab Kiievil liikuda lääne suunas. Siiski pole Kiiev ega Moskva Minski kokkuleppeid täitnud ning läbirääkimised on seiskunud.