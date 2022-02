Moskva: osa vägedest Ukraina piiril naaseb baasidesse

Uudisteagentuur Interfax viitas Venemaa kaitseministeeriumile, mis väitis, et kuigi ulatuslikud õppused kogu riigis jätkuvad, siis mõned lõuna ja lääne sõjaväeringkondade üksused lõpetasid oma õppused ja alustasid baasidesse naasmist.

"Lõuna ja lääne sõjaväeringkonna üksused on oma ülesanded täitnud ning hakkavad täna liikuma baasidesse," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkov.

Venemaa vägede taandumist kommenteeris ka välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

"15. veebruar 2022. aastal läheb ajalukku kui päev, mil lääne sõjapropaganda läbi kukkus. Neid on häbistatud ja hävitatud, ilma et oleks tulnud ühtegi lasku," kirjutas Telegramis Zahharova.

Suurbritannia välisminister Liz Truss kommenteeris samuti Vene välisministeeriumi teadaannet. "Venelased väidavad, et neil pole sissetungi plaani. Kuid nad peavad väed täielikult eemaldama, et näidata, et see on tõsi," ütles Truss.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles teisipäeval, et Venemaa peab kõik oma allesjäänud jõud Ukraina piirilt tagasi tõmbama. "Meil on reegel. Ärge uskuge seda, mida kuulete. Uskuge seda, mida näete. Kui näeme tagasitõmbumist, usume ka deeskaleerumisse," ütles Kuleba

Kuleba lisas, et diplomaatiline tee, mida Ukraina liitlastega järgib, töötab edasise eskaleerumise ärahoidmisel, vahendas BBC.

Venemaa börsid reageerisid kaitseministeeriumi teatele positiivselt. Rubla väärtus tõusis 1,5 protsendi võrra.

Langes ka nafta hind. Rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes 1,5 protsendi võrra ja on nüüd 94 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 92,88 dollarit barreli kohta.

Üleeuroopaline aktsiaindeks STOXX 600 tõusis 1,1 protsenti. USA S&P 500 tõusis 1,1 protsenti. Esmaspäeval mõlemad indeksid langesid järsult, mille põhjustas USA hoiatus, et Venemaa võib varsti Ukrainat rünnata, vahendas Financial Times.

Venemaa on Ukraina piiri lähedale koondanud üle 100 000 sõjaväelase. 10.-20. veebruaril toimuvad ka ühised õppused Valgevenega. Ukraina on seetõttu Vene sõjaväe poolt ümber piiratud.

Teisipäeval külastab Moskvat ka Saksamaa kantsler Olaf Scholz, kus ta kohtub Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. USA hoiatas hiljuti, et Venemaa võib lähiajal Ukrainat sõjaliselt rünnata.