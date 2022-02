Tallinna peatänava projekt saab edasi liikumiseks töörühma

2019. aasta suvel toppama jäänud suurejooneline Tallinna peatänava projekt peaks saama tänavu uue elu, kuigi ühtegi konkreetset kuupäeva pole seni paika pandud. Lootus on, et järgmisel aastal saaks alustada konkreetsete tegevustega, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Lippuse sõnul leppis linnavalitsus kokku, et peatänava projektiga edasiliikumiseks moodustatakse töörühm.

"Loodetavasti jõuame selle moodustamiseni märtsis. Plaan on selle aasta jooksul pilt selgeks sada, et võimalusel järgmisesse aastasse juba tegevusi planeerida," lausus Lippus.

Abilinnapea sõnul on palju küsimusi, mis tuleb lahendada enne, kui saab peatänava projektiga taas edasi liikuda. Vahepeal on toimunud igasuguseid linnaruumilisi arenguid, näiteks algab Jõe-Pronksi tänava rekonstrueerimine.

"Üles jäi hulk küsimusi liikuvuslahenduste osas, need on kõik sellised, mille peame üle vaatama," lausus Lippus.

Tallinn taganes 2019. aastal peatänava ideekonkursi võidutöö meeskonnaga sõlmitud projekteerimislepingust, kui linnavalitsuse tellitud uuringust, mille tegi K-Projekt, tuli välja, et ideekonkursi võidutöö põhjal koostatud eskiisprojekt on tehniliselt läbi mõtlemata ning tekitaks senisest suuremaid ummikuid vaatamata sellele, et peatänavat läbiks vaid 25 protsenti praegusest liiklusest.

Pea kolme aastaga on muutunud tõesti nii mõndagi. Toona ütles linnapea Mihhail Kõlvart, et enne, kui peatänava projektiga saab edasi minna, tuleb lõpule viia kolm projekti: Estonia puiestee süvendisse viimine, Rävala puiestee pikendus ehk niinimetatud läbimurre ja Vanasadama trammiliin.

Nendest kolmest on praegu päevakorras vaid Vanasadama trammiliin, millele hiljuti väljastati ehitusluba, ütles Lippus.

"Rävala puiestee pikendust meil hetkel plaanis ei ole, see ei ole aktiivne. Estonia puiestee tunnelit meil samuti plaanitud ei ole. Küll on aga valmimisel liikuvuskava, mis on oluline alusdokumente, et peatänavaga edasi liikuda," lausus abilinnapea.

Tallinna linnavalitsuse veebruari alguses vormistatud seisukohas on välja toodud kuus põhilist probleemi, millega tuleb tegelda: peatänava kontseptsiooni kokkuviimine Vanasadama trammiliini projektiga, Viru väljaku lahenduse väljatöötamine, ühistranspordi läbilaskvuse säilitamine, rohepöörde aspektidega arvestamine, peatänavate kitsamat kohtade lahendamine ja õiguslikud aspektid.

Lippuse sõnul on küsimusi tõesti palju, kuid tänavu loodetakse saada plaanid selgemaks, sealhulgas peaks ka otsustatama, mis saab olema uue projekteerimishanke sisu. Muutmisele võib minna ka peatänava projekti maht, ideekonkursi lähteülesandes oli antud lõik Narva maantee-Jõe-Pronksi ristmikust kuni Vabaduse väljakuni.

"See selgub arutelude käigus, et mis see mõistlik lõik on, mida ette võtta, Kindlasti peab see olema loogiline tervik," lausus Lippus.

Narva maantee enne ja pärast peatänava projekti elluviimist. Peatänava võistlustöö (2016) alusel valminud eskiisprojekt (2018). Autor/allikas: Indrek Peil, Siiri Vallner, Kristel Niisuke, Toomas Paaver, Indrek Kustavus, Veiko Veerpalu

Samamoodi tuleb uuesti taotleda raha Euroopa Liidult, sest eelmist rahastust enam kasutada võimalik ei ole, ütles abilinnapea.

Lippuse sõnul oodatakse enne peatänava kallale asumist ära ka võimalike uute trammiliinide analüüs, mis peaks valmima septembris. Analüüs käsitleb viit võimalikku liini, kaks neist, Liivalaia-Suur-Ameerika-Endla ning Narva maantee trammitee pikendus tulevase Tallinna haiglani, puudutavad otseselt peatänavat.

"Mõistlik on oodata ära selle analüüsi tulemused, et vaadata, kuidas edasi liikuda," ütles Lippus.

Pole selge, mis saab võidutööst

Seda, kas minnakse edasi ideekonkursi võidutööga või kuulutatakse välja uus konkurss, Lippuse sõnul otsustatud pole. Sellegi arutamine jääb töörühmale.

Võidutöö autoriõigused kuuluvad selle autoritele ning seetõttu on vaja nendega rääkida, kas ja kuidas saab võidutööd edaspidi kasutada, ütles Lippus.

Võidutöö üks autoritest, Toomas Paaver, ütles ERR-ile, et pärast seda, kui Tallinn 2019. aastal projekteerimislepingu nendega lõpetas, pole rohkem suheldud.

"Kui selle sama ideega edasi minna, siis oleks loomulik, et võetakse vana meeskonna liikmetega vähemalt ühendust. Palju sai juba läbi töötatud, küsitavaks jäid vaid nüansid. Mingi uue ideega otsast alustada oleks aga tohutu töö ja kahtlane, kas see kuskile viiks," lausus Paaver.

Viu väljaku lahendus peatänava eskiisprojektis. Autor/allikas: Indrek Peil, Siiri Vallner, Kristel Niisuke, Toomas Paaver, Indrek Kustavus, Veiko Veerpalu

Paaveri sõnul on projekteerimisprotsess pidev muutmine ja täpsustamine ning seetõttu oleks väär arvata, et ollakse muutuste vastu.

"Oluline on suur idee ja struktuur, et see projektis säiliks. Tähtis on hoida seda, et projektis säiliks ruumiline tervik, hea ja sidus avalik ruum kõigile, tasakaal linnaruumis viibiva inimese ning transpordivahendis liikuva inimese vahel," märkis ta.

Paaver tõi näiteks, et kui loobuda busside-trammide ühisrajast, siis ei saa sellest projektist asja, sest ka autode rada on vajalik ja sõidukite ruum kokku jääks liiga laiaks, samasuguseks nagu praegu. "Siis oleks peatänav lihtsalt iluravi mitte kvaliteedihüpe," lausus ta.

Peatänava ideekonkursi võidutöö "Kevad linnas" valiti välja 2016. aasta juunis. Võidutöö autorid on arhitektid Toomas Paaver (Linnalahendused OÜ), Indrek Kustavus (Extech Design OÜ), Indrek Peil, Siiri Vallner, Kristel Niisuke, Valdis Linde, Riin-Kärt Ranne (Kavakava OÜ). Samad autorid koostasid ka peatänava eskiisprojekti.

2019. aastal oli peatänava projekti elluviimiseks kavandatud 10 miljonit eurot.

Siit saab vaadata, kuidas näeb välja 2019. aasta võidutöö videos: