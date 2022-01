Tallinnas algab kevadel Jõe ja Pronksi tänava remont

Tallinnal on kavas rekonstrueerida järjest pikk lõik, mis algab Jõe tänavaga ning lõppeb niinimetatud Kristiine ristmikuga. Ümberehitust alustatakse sel kevadel Jõe ja Pronksi tänavaga, peale mida on kavas rekonstrueerida Liivalaia tänav.

Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimise projekt on linnal olemas ning veel jaanuaris kavatsetakse välja kuulutada ehitustööde hange, ütles ERR-ile abilinnapea Vladimir Svet.

Ehitustööd peaksid algama kevadel.

"Ehitustööde kestvuseks planeerime ühte kalendriaastat, mis tähendab seda, et osa töid jääb järgmisesse kevadesse: asfaldi pealmise kihi panek, märgistus, haljastus. Täpsem tööde graafik selgub peale ehituslepingu sõlmimist," lausus Svet.

Mõlemad tänavad lähevad täielikult ümberehitamisele, ütles abilinnapea.

"Alates maa-alustest kommunikatsioonidest – vesi, kanalisatsioon, gaas, elekter kuni haljastuse ja valgustuseni välja. Rekonstrueerimise tulemusena paranevad jalakäijate liikumisvõimalused, tekkivad sõiduteest erineval tasemel olevad rattateed, haljastustaskud. Samuti muutuvad tänavad ka autoliikluse mõttes rahulikumaks," lausus Svet.

Suured remonditööd tähendavad kindlasti ebamugavusi liiklejate jaoks, kuid Tallinn tööde tellijana püüab tagada, et tänavad oleksid läbitavad kõikide liiklejate jaoks ning et naabrite elu oleks võimalikult vähe häiritud, lisas Svet. "Mõistagi anname kohalikele elanikele aegsasti tööde algusest ja graafikust teada," ütles ta.

Kahe tänava remondiks kuluvast kaheksast miljonist eurost tuleb seitse miljonit linna eelarvest, miljoni eraldab riik.

Liivalaia tänavale tramm?

Kui Jõe ja Pronksi tänav on uueks ehitatud, on Tallinnal kavas liikuda rekonstrueerimistöödega Kristiine ristmiku poole.

"Meie esialgne plaan seisnes selles, et Jõe ja Pronksi tänavate rekonstrueerimisele järgneks ka Liivalaia tänava rekonstrueerimine. See on tingitud vajadusest jätkata vee- ja kanalisatsioonitrasside uuendamisega, eraldiseisvate rattateede rajamisega, tänavaruumi kaasaaegsemaks ja jalakäijasõbralikumaks muutmisega," lausus Svet.

Hiljuti teatas aga Tallinn, et hakatakse otsima võimalike trammiteede uuringu koostajat. Hankega tellitakse trammitee võimaliku pikendamise eskiislahendused viiel lõigul. Eskiisilahendus on kavas koostada teiste seas ka Liivalaia trammiteele Tartu maantee ja Liivalaia tänava ristmikust kuni Tehnika tänavani.

Sveti sõnul tähendab tellitav uuring, et Liivalaia tänava rekonstrueerimise projekt nihkub veidi edasi.

"Me ei alusta Liivalaia tänava rekonstrueerimise projekteerimist enne, kui on selge, kas Liivalaiasse hakatakse trammi kavandama, ning kui jah, siis millisel kujul. Eeldame, et esimesed otsused selles osas on olemas selle aasta teises pooles," lausus Svet.

Liivalaia trammitee tarbeks analüüsitakse ruumivajadust Liivalaia, Suur-Ameerika ja Endla tänaval. Linnavalitsus teatas detsembris, et Liivalaia trammitee toetaks linnakeskuse trammiliikluse hajutamist Hobujaama peatuse sõlmpunktist eemale, tooks Liivalaia tänavale kvaliteetse ühistranspordiühenduse ning looks eeldused Kristiine ühistranspordi sõlmjaama kujunemiseks.

Lisaks tellitakse eskiisid Pelguranna trammiteele Kopli tänavast kuni Pelguranna tänavani, Narva maantee trammiteele Poska tänavast kuni Narva maantee ja Lavamaa tänava ristmikuni Lasnamäe Loopealse asumis, Järve trammiteele Tondi tänavast kuni Järve keskuseni ja Kalaranna trammiteele Kultuurikatla juurest kuni Lennusadama tänavani.