Vene suursaadik EL-is: Moskva ei plaani Ukrainat rünnata

Lääneriikide luureraportid viitasid, et Venemaa võib kolmapäeval Ukrainat sõjaliselt rünnata.

"Sõjad algavad Euroopas harva kolmapäeval. Mis puutub Venemaase, siis võin teile kinnitada, et sel kolmapäeval rünnakut ei toimu. Eskaleerumist ei toimu ei tuleval nädalal, ega ka lähikuudel," ütles Tšižov ajalehele Die Welt.

Mitmed USA luureametnikud uskusid, et Venemaa rünnak võib toimuda juba selle nädala kolmapäeval. Neid teateid naeruvääristas nädala alguses ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Venemaa on Ukraina piiri äärde koondanud üle 100 000 sõduri. Moskva eitab järjekindlalt, et plaanib Ukrainat rünnata.

Moskva teatas teisipäeval, et mõned üksused Ukrainaga piirnevates sõjaväeringkondades naasevad baasidesse. Kreml teatas ka, et on väsinud lääne sõjahüsteeriast ning Vene välisministeerium väitis, et hüsteeria põhjuseks on gaasiturg.

Valge Maja kõrge ametnik ütles neljapäeval, et Venemaa ei vii vägesid Ukraina piirilt eemale. Ametniku sõnul on viimaste päevade jooksul juurde saabunud 7000 sõdurit. Ametnik hoiatas, et Moskva võib kasutada rünnakuks vale ettekäänet, väites, et Ida-Ukrainas toimuvad tapatalgud.

Venemaa kaitseministeerium avaldas neljapäeval järjekordse video, kus nende väitel on näha vägede ja sõjatehnika liikumist baasidesse pärast õppustel osalemist.