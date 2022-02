Mihkelson: Venemaa laiendas oma nõudmisi USA-le

Venemaa teatas neljapäeval vastuses USA-le, et Ukraina kriisi lahenemise eeltingimus on relvatarnete lõpetamine Ukrainale. Samuti nõuab Moskva kõigi USA vägede väljaviimist Kesk- ja Ida-Euroopast.

Mihkelsoni sõnul midagi üllatavat Venemaa vastuses ei olnud. "Venemaa jätkab pingete kruvimist ja tegelikult ultimatiivsed nõudmised laienevad. Need on ju seotud mitte ainult NATO laienemise peatamisega, vaid ka sellega, et Ameerika Ühendriigid peavad kõik oma väed välja viima Ida- ja Kesk-Euroopast. Samamoodi kõik relvastus, mis Ukrainale on antud, peaks justkui tagastatama," rääkis Mihkelson ERR-ile.

Ta lisas, et Venemaa ähvardab vastuses ka reaalselt sõjaga. "Kuna ei ole Venemaa tingimusi kuulda võetud, siis Venemaa peab kasutusele võtma sõjalis-tehnilised meetmed, nagu seal kirjas on."

Mihkelsoni sõnul loob Venemaa sellega jätkuvalt pinnast Ukraina-vastaseks tegevuseks.

"Tänasel päeval on olnud Ida-Ukrainas Donbassis väga suur eskalatsioon - Venemaa toetatud separatistid on üle 40 korra vaherahu täna rikkunud ja on üritatud tekitada tõenäoliselt olukorda, mis annaks aluse Venemaale edasisteks tegevusteks, võimalik, et ka sõjaliste meetmete kasutamiseks Ukraina vastu," selgitas poliitik.

Mihkelsoni hinnangul näitab kirja lekkimine ajakirjandusse, et Venemaa praegu sisulisi läbirääkimisi pidada ei taha.

Venemaa teatas neljapäeval ka seda, et saatis USA asesuursaadiku riigist välja. Mihkelsoni sõnul oli temal selline otsus juba nädal tagasi teada, kuid ilmselt avalikustas Venemaa selle alles nüüd, et veelgi võimendada Ameerika-vastast hoiakut.