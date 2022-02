Venemaa saatis riigist välja USA asesuursaadiku

Saatkond märkis, et Gorman on suursaatkonna juhtiva meeskonna oluline liige, vahendas The Washington Post.

Saatkonna esindaja sõnul ei ole USA Venemaa otsust provotseerinud ning tegemist on pingeid eskaleeriva sammuga.

USA suursaatkond Moskvas teatas, et Washington kaalub anda oma vastuse andmist.

Sellised sammud toimuvad ajal, mil USA väitel koondab Venemaa Ukraina piiridele vägesid juurde ning kavandab juba lähiajal sissetungi või konflikti õhutamist Ukrainas. Venemaa on lääne väiteid eitanud.