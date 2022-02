Jaanuaris kulus riigil PCR-testidele 7,1 miljonit eurot

Tänavu jaanuaris tehti riigi suunamisel üle 200 000 PCR-koroonatesti kogukuluga üle 7,1 miljoni euro, mis on suurim riigi poolt tasutud PCR-testide hind ühes kuus.

"Jaanuaris tehti saatekirjaga 201 424 PCR-testi, sellele kulus kokku 7 103 540 eurot," ütles terviseameti pressiesindaja Imre Kaas neljapäeval ERR-ile.

Testimiskulu sisaldab proovivõtu korraldamist, proovivõttu, testide transporti, testide analüüsimist ja patsientide teavitamist testitulemustest, selgitas Kaas.

Allpool on toodud eelmisel poolaastal tehtud PCR-testide arv ning kulu.

PCR-meetod on nii Eestis kui kogu maailmas kasutusel koroonaviiruse avastamiseks ja positiivse tulemuse korral Covid-19 esmaseks diagnoosimiseks ninaneelust võetud materjalist. Testi kasuks räägib võimalus avastada viiruse olemasolu juba varajases staadiumis, mis aitab koheselt karantiini rakendada. Teine eelis on usaldusväärne tulemus: test on hästi tundlik (määrab ka juba väikest viiruse hulka) ning spetsiifiline, öeldakse veebilehele koroonatestimine.ee.