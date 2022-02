Briti luure eksjuht: Vene rünnaku oht polnud väga reaalne

Suurbritannia salajase luureteenistuse MI6 endine juht John Sawers ütles kolmapäeval, et invasiooni korraldamine Ukrainasse on Vladimir Putini jaoks väga riskantne ja rünnakuoht polnud kunagi nii reaalne, kui lääneriikide valitsused arvasid.

"Täieulatuslik sissetung Ukrainasse oleks Putini jaoks väga riskantne ja rünnakuoht polnud võib-olla nii reaalne, kui mõned valitsused arvasid. Ma arvan, et Putin ei plaaninud kunagi Ukrainat rünnata," ütles intervjuus BBC-le Sawers.

Sawersi sõnul on Moskva Ukraina kriisi raames saavutanud ka edusamme. "See tõi Venemaa julgeolekuprobleemid tagasi rahvusvahelisele areenile, hirmutas ukrainalasi ja tuletas eurooplastele meelde, kui palju nad Vene gaasist sõltuvad," ütles Sawers.

Sawersi arvates on Putinil endiselt mitu sõjalist võimalust, mida ta saab Ukrainas rakendada. "Ma arvan, et täieulatusliku sissetungi oht polnud kunagi nii suur, nagu seda mõned lääneriikide valitsused kujutasid. Ma arvan, et rünnakuoht on nüüd taandunud," ütles Sawers.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles neljapäeval, et Venemaa on suuteline alustama täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

"Neil on piisavalt vägesid, piisavalt suutlikkust, et alustada sissetungi Ukrainasse väga lühikese hoiatusaja jooksul. See teebki olukorra ohtlikuks," ütles Stoltenberg.