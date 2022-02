WSJ: Moskva süüdistab ÜRO-s Ukrainat sõjakuritegudes

Ajalehe The Wall Street Journali käsutuses on dokumendid, kus Venemaa süüdistab Ukrainat "genotsiidi korraldamises" Donbassis.

Venemaa suursaadik ÜRO-s kritiseerib neljapäeval Ukrainat ja lääneriike venekeelsete inimeste raske olukorra pärast Ida-Ukrainas. Vastuseks esineb ÜRO Julgeolekunõukogu koosolekul USA välisminister Antony Blinken, vahendas The Wall Street Journal.

USA president Joe Biden ütles neljapäeval, et Venemaa sissetungi oht Ukrainasse on väga suur. Bideni sõnul võib sissetung toimuda juba lähipäevade jooksul.

"Kõik märgid näitavad, et nad on valmis Ukrainasse minema ja Ukrainat ründama. Ma arvan, et see juhtub järgmiste päevade jooksul," väitis Biden.

Biden lisas, et ta ei plaani helistada Venemaa presidendile.

Vene-meelsed Ida-Ukraina separatistid ja Ukraina ametivõimud vahetasid neljapäeval omavahel süüdistusi. Mõlemad pooled väidavad, et vastaspool rikkus relvarahu. Lääneriikide teatel Moskva jätkab ka vägede koondamist Ukraina piirile.

15-liikmeline Julgeolekunõukogu koguneb neljapäeval, et arutada 2015. aastal nõukogu poolt heaks kiidetud Minski kokkuleppeid. Minski kokkuleppe kohaselt peavad Donbassi isehakanud vabariigid naasma Ukraina kontrolli alla, kus neil oleks ulatuslik autonoomia. Venemaa lootis, et autonoomne Donbass Ukraina koosseisus takistab Kiievil liikuda lääne suunas. Siiski pole Kiiev ega Moskva Minski kokkuleppeid täitnud ning läbirääkimised on seiskunud.