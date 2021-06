Tallinna on kavas ehitada ka neljas riigigümnaasium

Kui avalikult on seni räägitud kolmest Tallinna rajatavast riigigümnaasiumist, siis riigi eelarvestrateegia (RES) näeb ette võimaluse rajada lisaks Mustamäe, Pelgulinna ja Tõnismäe riigigümnaasiumile samalaadne kool ka Lasnamäele Mustakivi piirkonda.

Lippini sõnul pole praegu Tallinnaga täpseid kokkuleppeid veel sõlmitud.

"Praegu Mustakivi riigigümnaasiumi loomine on ettevalmistuse etapil, koostöös Tallinna linnaga analüüsime erinevaid võimalusi – asukohta, ehitusvõimalusi, olemasolevat ümbritsevat hoonestut, transpordiga ligipääsu ja nii edasi," ütles Lippin.

Praeguseks on tellitud arhitektuurivõistluse lähteülesanne. "Järgmisteks sammudeks oleks arhitektuurikonkursi läbiviimine, detailplaneering, projekteerimine ja ehitamine, kuid sellele eelneb veel mitmeaastane ettevalmistustöö," ütles Lippin.

Lippini sõnul ei ole kooli valmimisaastat veel kokku lepitud, kõige optimistlikumate prognooside järgi võiks see juhtuda 2027. aastal.

Kolmapäeval kohtus HTM-i esindajatega Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet, kelle sõnul on mitmekesisemad võimalused hariduses teretulnud, kuid linnaosal on asjast oma nägemus.

"Oluline on, mida see hakkab tähendama Lasnamäe haridussüsteemile. Elujõuliste gümnaasiumite kinnipanemine kõne alla ei tule. Lasnamäe koolidesse on praegu tung ja seda mitte ainult Lasnamäelt ja teistest Tallinna linnaosadest, vaid ka Ida-Harjumaalt – Loksalt, Kuusalu vallast, Raasiku vallas, Jõelähtme vallast. Nende jaoks on Lasnamäe Tallinna väravaks," lausus Svet.

HTM-i nägemuse järgi hakkaks Lasnamäe riigigümnaasium asuma endise mereakadeemia, praeguse Vega hoone ja Mustakivi tee vahel. Tegu on nõukogudeaegse sõjalennuvälja territooriumiga.

"Meie arvates ei ole see halb koht, aga see peab hakkama sobituma sealse linnakeskkonnaga. Peab olema võimalikult vähe lisaliikluskoormust; tahame, et kasutataks õpilaste poolt võimalikult palju sinna rajatavat rattateed, et kannataks võimalikult vähe sealne keskkond, sest tegu on sisuliselt tulevase Tondiraba pargi algusega," ütles Svet.

Tõnismäe riigigümnaasiumi võidutöö - Arhitekt11/Lunden Architecture "Stack".. Autor/allikas: RKAS

Linnavalitsus kinnitas Tõnismäe riigigümnaasiumi detailplaneeringu

Kolmapäeval võttis Tallinna linnavalitsus vastu Tõnismäe riigigümnaasiumi detailplaneeringu. Endla ja Lõkke tänava vahele kerkiva riigikooli ehitus tähendab, et rahvusraamatukogu ja Lõkke tänava vahel asuvad büroohooned lammutatakse. Hooned kuuluvad Riigi Kinnisvara AS-ile, Endla 13 hoones oli hiljuti ajutiselt riigikantselei.

Tõnismäe riigigümnaasium on planeeritud kuni 900 õpilasele ning 80 õpetajale.

Sissepääs koolimajja on planeeritud Lõkke tänavalt. Parkimine on lahendatud maa-alustel korrustel ning jalgrattaparkla on ette nähtud sisehoovi, hoonesse ja maa-alustele korrustele.

Lisaks Mustakivi ja Tõnismäe riigikoolile on Tallinnas kavas avada kaks riigigümnaasiumi. Tallinna Akadeemia teele kavandatud Mustamäe riigigümnaasium avab uksed 2023. aastal ehk aasta hiljem, kui seni kavandatud, põhjuseks ehitussektorit tabanud tarneraskused. Samal aastal peaks uksed avama Pelgulinna gümnaasium Kolde puiesteel ning ka Tõnismäe riigigümnaasium.

Sel kolmapäeval sai nurgakivi Saue vallas Tallinnas piiril asuma hakkav Laagri riigigümnaasium. 2022. aasta sügisel alustavad õppetööd ligi 600 õpilast ja õpetajat. Hoone valmib järgmise aasta juunis ning selle ehitamine läheb maksma kuus miljonit eurot.