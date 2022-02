"Rahva teenrid": Rünnak Ukrainale tooks kaasa väljakutseid ka Eestile

Ajakirjanikud Indrek Kiisler, Martin Šmutov ja Neeme Korv leidsid, et Venemaa võimalik rünnak Ukrainale toob kaasa väljakutseid ka Eestile, millest üheks on võimalikud küberrünnakud.

Välispoliitilist olukorda lahanud Indrek Kiisler rääkis, et üllatuslikult on lääs Vene-Ukraina kriisis olnud väga ühtne. "Kremli peremehele on öeldud: sa ei saa minna üle piiri. See on tekitanud Kremlis segaduse, Kremlil pole olnud võimalik oma külalistest mõnda nõrgemat lüli välja valida ja selle nõrkust ära kasutada," rääkis Kiisler Vikerraadio saates "Rahva teenrid".

Neeme Korv leidis, et kui seni on meil valitsenud "rahulik tsaariaeg", siis nüüd oleme jõudnud pöördepunkti. "Memoriali sulgemine puudutas vene hinge ja midagi hakkab seal toimuma. Aga mida, me ei tea," sõnas Korv. "Kui palju me teame, kes kuuluvad Putini siseringi? Ka külma sõja aegsed kremloloogid teadsid mõnevõrra rohkem kui praegu," väitis Korv.

Venemaa võimalikust strateegiast rääkides sõnas Kiisler, et ta ei usu, et Ida-Ukraina moodustised liidetaks Venemaaga. "Abhaasiat ja Osseetiat pole seni liidetud Venemaaga. Putin ei lähe seda teed," ütles Kiisler. "Putini režiim on väga sarnane Brežnevi ajale: väliselt tundub töötav masinavärk, aga arengut pole. Sellepärast tulebki hoida välisvaenlast üleval," rääkis Kiisler.

Korv kiitis Kaja Kallase otsusekindlat kuvandit välismeedias. "Viimasel nädalal paistis mulle silma, et Kallas on näidanud ennast heast küljest välismeedias. Sümpaatne on teda näha kindlameelse juhina," sõnas Korv.

Küberrünnakud ja sõjapõgenikud on mõttekoht

Ühe võimaliku tulevikustsenaariumina peab Kiisler võimalikuks Vene küberrünnakuid ka Eesti suunal. "Näiteks mis saab poes, kui ei saa tsekki välja lasta? Olmeliste asjadega keeratakse elu pea peale," muretseb Kiisler.

Martin Šmutov küberrünnakute pärast ei muretse. "Tehke endale sularaha- ja toidutagavara. Tõsisem on kõik, mis puudutab põgenikke. Peaksime rääkima põgenike eri liikumissuundadest, mõned tulevad siia, mõned lähevad sõdima Ukrainasse," rääkis Šmutov.

Kiisleri sõnul võib kergesti tekkida olukord, kus kõik Euroopa riigid ei soovi ukrainlasi vastu võtta. Samuti peab ta probleemiks, et pole teada, kuhu võimalikud sõjapõgenikud Eestis paigutatakse.

Räägiti ka koroonapiirangutest, -testimisest ja koroonatõendi kaotamisest. Samuti tuli juttu ajakirjanik Sander Punamäe verbaalsest ründamisest Varro Vooglaiu miitingul ja ajakirjanike tsunftitundest.