ERR Valgevenes: ühisõppused näevad välja kui ähvardus Ukrainale

Venemaa ja Valgevene vägede õppused Valgevene territooriumil näevad välja nagu ähvardus Ukrainale, eriti olukorra teravnemise valguses Ida-Ukrainas. Samas rõhutavad Valgevene ametnikud, et õppuste eesmärk on ainult Venemaa ja Valgevene liitriigi kaitse.

Venemaa ja Valgevene õhuvägi pommitab vastase positsioone. Samal ajal avavad tule ka tankid ja soomukid ning alustavad rünnakut nähtamatu vaenlase vastu. Õppustel osalevad Vene väed, sealhulgas merejalaväe üksused, mis saabusid Valgevenesse Kaug-Idast.

"Venemaa merejalaväe üksused koos Valgevene armee üksustega harjutasid kaitselahinguid. Täna nägite lahingtulistamise etappi koos edasise vastulöögiga, mille eesmärk oli taastada olukord rindel," rääkis Venemaa Ida sõjaväeringkonna aseülem Suhrab Ahmedov.

Samal ajal kui olukord Ida-Ukrainas teravneb, demonstreerisid Valgevene polügonil "Obuz-Lesnovski" Venemaa ja Valgevene sõjaväelased oma lahinguvalmidust.

"Meie riik ei aita Venemaal Ukrainat vallutada. Venemaal ei ole vaja seda teha. Üleüldse Valgevene on headuse ja rahu maa. Me tahame elada kõigiga rahus. Valgevenel ei ole sõda vaja. Arvan, et Venemaal samuti mitte," ütles Valgevene julgeolekunõukogu riigisekretär Aleksandr Volfovitš.

Valgevene ja Vene ohvitserid hindasid kõrgelt sõjaväelaste lahinguvalmidust. Kuid täpset vägede arvu pole siiani teada. Neljapäeval ütles Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko, et Valgevene ja Venemaa presidendid juhivad siin kümneid tuhandeid sõdureid.

"Need on esimesed Venemaa ja Valgevene õppused, kus ei avalikustata Venemaa vägede arvu. See on nende peamine eripära, et spetsiaalselt ei öelda Venemaa vägede suurust," märkis kaitseekspert Jahor Lebjadok.

Kuid milline see arv olla võiks?

"Ma kindlasti ei usu, et kümned tuhanded. Kui vaadata rongide arvu ja tehnika koosseisu, siis tekib tunne, et siia toodi rohkem tehnikat kui sõdureid, kes peaksid selle tehnikaga töötama," ütles Lebjadok.

Õppused "Otsustavus liidus – 2022" lõppevad pühapäeval.