Terras: ukrainlastele teeb muret laskemoona vähesus

Terrase sõnul arvavad ukrainlased ise, et sissetung on algamas, kuid ei usu, et see toimub põhjast Kiievi peale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seda on ka raske uskuda, sest seal on pehmed maastikud – praktiliselt läbimatud. Täna ei ole seal ka enam külm. Küll aga on karta, väga tõsiselt karta, et venelane soovib nende väegrupeeringu idas – seal on 35 000 sõjaväelast, 10 brigaadi, ümber piirata. Või siis liikuda Suhist Kiievi peale Belgorodi lähedalt. Need on sellised võimalused, millest nad räägivad," ütles Terras.

"Mis neile kõige rohkem muret teeb, on see, et laskemoona on puudu. Eesti Javelinid jõudsid sinna kohta, kus ma ka kohal käisin ja nad olid väga tänulikud. Nad ütlesid, et te võite rääkida, mida tahate, aga neid Javeline on neil igapäevases kaitsetegevuses väga vaja," rääkis Terras.

Terras viibis Ukrainas ülemraada saadikust tegevväelase kutsel.