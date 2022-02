USA sanktsioonid keelaks tehingud Venemaa pankadega

Meetmed, mida rakendatakse üksnes Ukraina ründamise korral, näevad ette korrespondentpankade suhete katkestamist teatud Venemaa pankade ja rahvusvahelisi makseid lubavate USA pankade vahel.

Plaanis on ka lisada teatud Venemaa kodanikud ja ettevõtted SDN-i (Specially Designated Nationals) nimekirja, millega nad sisuliselt heidetakse välja USA pangandussüsteemist, keelates neil kaubavahetuse ameeriklastega ja külmutades nende Ühendriikides asuvad varad.

USA ametnikud on varem öelnud, et meetmetepaketis on piirangud pangandusele, kuid nii detailselt ei ole sanktsioonide sisu veel avaldatud, kirjutab Reuters.

Valge Maja ja rahandusministeerium keeldusid kommentaarist.

Allikate sõnul võib sanktsioonide pakett muutuda kuni viimase minutini ja polnud selge, kellele täpselt piirangud seatakse. Arvatakse, et tegu on Venemaa peamiste pankadega: VTB Bank, Sberbank, VEB, ja Gazprombank.

Reutersiga suhelnud asjatundjad ütlesid, et kuigi korrespondentpankade piirangul pole sellist mõju nagu SDN-i nimekirjal, mis külmutaks pankade varad, võib see ikkagi anda olulise löögi sanktsioneeritavatele pankadele, sest neil on edaspidi väga keeruline teha tehinguid USA dollarites, mis on ülemaailmne reservvaluuta. Suurem osa rahvusvahelisest kaubavahetusest toimub dollarites.