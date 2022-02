Valge Maja keelustab USA majandustegevuse Ukraina separatistlikel aladel

Valge Maja sõnul peatab korraldus USA majandustegevuse Ukraina regioonides, mida Venemaa president Vladimir Putin otsustas tunnustada iseseisvana.

USA valitsus selgitas, et korraldus keelustab igasuguste kaupade, teenuste või tehnoloogia impordi nn Donetski ja Luganski rahvavabariikidest USA-sse kas otseselt või kaudselt.

Lisaks keelustab USA uute investeeringute tegemise Ida-Ukraina separatistlikku piirkonda.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles varem, et korralduse järgi saab kehtestada sanktsioonid igale inimesele, kes tahavad neis Ukraina piirkondades tegutseda.

Psaki sõnul on USA välja töötamas täiendavaid meetmeid ning need seisavad eraldi sanktsioonidest, mille USA ja liitlased on ettevalmistanud juhuks, kui Venemaa tungib Ukrainasse.

USA kinnitusel on plaanis uued sanktsioonid kehtestada teisipäeval.

Biden kutsus ka kõik veel Ukrainasse jäänud saatkonnatöötajad tagasi kodumaale.

Varem oli USA kutsunud osa saatkonnatöötajaid Ukrainast ära ning kolinud saatkonna tegevuse Kiievist üle läänepoolsesse linna Lvivi. Nüüd viib USA oma Ukraina saatkonna töö Poolasse, vahendas Bloomberg.

USA kahtleb Bideni ja Putini tippkohtumises

USA valitsusametnik ütles esmaspäeval, et president Joe Bideni põhimõtteline nõusolek kohtuda Vladimir Putiniga võib olla nüüd päevakorrast maas.

Ametnik märkis ajakirjanikele konverentskõnes, et USA püüab siiski tegutseda Moskvaga diplomaatia suunas, kuni tankid liikuma hakkavad.