Johnson: Venemaale tuleb võimalikult suurt survet avaldada

Johnsoni sõnul peab ta nägema, mis juhtub Ukraina separatistlikes regioonides, enne kui oskab öelda, kas Venemaale võiks sanktsioonid kehtestada.

"Me peame vaatama, mis täpselt Donetskis ja Luganskis Donbassi piirkonnas juhtub," ütles ta pressikonverentsil.

"Ma olen varem öelnud sanktsioonide paketi kohta, et need käivituvad Venemaa sissetungi korral. Kuid ilmselgelt on juhtunu väga halb uudis," lisas ta.

"On selge, et me peame hakkama avaldama võimalikult suurt survet, sest on väga keeruline näha, kuidas selline olukord paraneda võiks," rääkis Johnson.

Briti välisminister Liz Truss sõnas, et Venemaa ei saa jääda karistamata.

Trussi sõnul on Venemaa separatistlike nn rahvavabariikide tunnustamisega valinud dialoogi asemel vastasseisu.

Tema sõnul viitab Venemaa otsus Minski protsessi lõpule.

"President Putini otsus tunnustada nn Donetski rahvavabariiki ja nn Luganski rahvavabariiki isesisevate riikidena näitab Minski lepingutest tulenevate Venemaa kohustuste räiget eiramist. See samm viitab Minski protsessi lõpule. See näitab Venemaa otsust valida dialoogi asemel vastasseis," sõnas Truss.

"Me jätkame oma vastuse koordineerimist liitlastega. Me ei luba Venemaal jääda rahvusvaheliste kohustuste rikkumise eest karistamata," lisas minister.