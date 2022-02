Harukordne seis: neli erakonda sisuliselt võrdse toetusega

Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks Eesti 200-le oma hääle 21 protsenti, Keskerakonnale, EKRE-le ja Reformierakonnale kõigile 20 protsenti hääleõiguslikest valijatest.

Kuu varem jaanuaris oli EKRE-l toetajaid 22, Eesti 200-l ja Keskerakonnal 20 ja Reformierakonnal 19 protsenti.

Erakonna esimeest vahetanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus kasvas jaanuarikuu seitsmelt protsendilt veebruaris üheksale. Isamaa toetus aga langes jaanuari üheksalt protsendilt veebruaris seitsmele.

Eestimaa Rohelisi toetas veebruaris kolm protsenti, jaanuaris oli neil toetajaid neli protsenti. Tulevikuerakonna toetus jäi alla ühe protsendi (0,4).

Koalitsiooniparteide kogutoetus oli 40 protsenti, kolmel riigikogu opositsiooniparteil 36 protsenti. Parlamendivälised erakonnad kogusid kokku 24 protsenti toetust.

Keskerakonna toetus eestlaste seas vaid 12 protsenti

Eestlastest valijate seas on kolm erakonda sisuliselt võrdse toetusega - nii Eesti 200, EKRE kui ka Reformierakonna toetus on veidi üle 22 protsendi. Samal ajal Keskerakonda toetab eestlastest valijatest vaid 12 protsenti, mis on lähedasem Isamaa ja SDE kaheksa protsendi suuruse toetusega.

Keskerakond on aga kindel liider muust rahvusest valijate seast, kellest annaks neile oma hääle 51 protsenti.

Järgnevad üsna võrdse toetusega Eesti 200, SDE, EKRE ja Reformierakond - nende toetused mahuvad 10-14 protsendi sisse muust rahvusest valijate seas. Sarnaselt Keskerakonnale on ka SDE toetus suurem muust rahvusest valijate seas, kuigi mitte nii ülekaalukalt.

Tallinnas oli populaarseim partei Keskerakond 31 protsendiga. Järgnesid Eesti 200, mida toetas 22 protsenti ja Reformierakond 20 protsendiga. EKRE toetus Tallinnas oli vaid 11 protsenti. SDE-d toetas kaheksa ja Isamaad viis protsenti tallinlastest.

EKRE seevastu oli populaarseim Lääne-Eestis (Pärnumaa, Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa) 30 ja Lõuna-Eesti maakondades ligi 39 protsendiga.

Harju-, Rapla- ja Järvamaal olid Reformierakond, Keskerakond ja EKRE sisuliselt võrdsed, veidi üle 20 protsendi suuruse toetusega.

Tartu- ja Jõgevamaal olid esikohal Eesti 200 ja Reformierakond 23-24 protsendi suuruse toetusega.

Eesti 200 on võtnud Reformierakonnalt noori toetajaid

Eesti 200 on populaarsem nooremate valijate seas. Vanuserühmades 18-24 ja 25-34 on nende toetus ligi 30 protsenti.

Seevastu Reformierakonna toetus on neis vastajagruppides erakonna keskmisest toetusest madalam. Rohkem on Reformierakonnal toetajaid 35-49-aastaste seas.

Keskerakond on populaarsem 50+ valijate seas. EKRE toetus on üsna ühtlaselt kõrge 25-64-aastaste seas.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetavad rohkem nooremad ja Isamaad eakamad valijad.

Kantar Emor viis ERR-i tellimusel üle-eestilise küsitluse läbi 10.-18. veebruarini ja sellele vastas 1503 erakondlikku eelistust omanud valmisealist kodanikku. Pooled vastajad küsitletakse veebis ja pooled telefoni teel.

Kantar Emor annab andmed nende vastajate kohta, kel oli olemas poliitiline eelistus. See muudab tulemuste esitluse võrreldavaks riigikogu valimiste olukorraga. Veebruaris ei osanud oma poliitilist eelistust öelda 24 protsenti küsitletutest, jaanuaris oli selliseid vastajaid 23 protsenti.

Täpsemalt saab erakondade toetuste kohta sotsiaal-demograafilistes rühmades lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kell 12 kommenteerivad ERR.ee veebisaates värskeid erakondade toetusnumbreid lähemalt Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ning ERR-i ajakirjanikud Indrek Kiisler ja Urmet Kook.