Saarts: Eesti 200 tõusu taga on valijate pettumine Reformierakonnas

Eesti populaarseima partei kohale käib tihe rebimine ning veebruaris on nelja erakonna toetus peaaegu võrdne, selgub Kantar Emori uuringust . Politoloog Tõnis Saartsi sõnul on Eesti 200 toetus kasvanud, kuna valijad on valitsusparteides pettunud.

Kui valimised toimuks neljapäeval, oleks liider napilt Eesti 200, keda toetaks 21 protsenti valijaist. Jaanuaris oli neil toetajaid 20 protsenti. Jaanuaris oli kõige populaarsem partei EKRE, kes on viimase kuu ajaga kaotanud kaks protsendipunkti ning neid toetab 20 protsenti valijaist. Sama suur ehk 20 protsenti on kahel viimasel kuul olnud ka Keskerakonna toetus. 20 protsenti valijaist toetab ka Reformierakonda.

Sotsiaaldemokraatide toetus kasvas seitsmelt protsendilt üheksale. Isamaa toetus kukkus aga vastupidi, jaanuari üheksalt protsendilt seitsmele. Rohelisi toetab kolm protsenti valijaist.

Emori uuringueksperdi Aivar Voogi hinnangul on nelja erakonna tasavägine toetusreiting Eesti poliitikas erakordne.

"Neli esimest on ühe protsendi sees. 1990. aastate algusest, kui alustasime erakondade eelistuste mõõtmist, sellist situatsiooni pole kunagi olnud," ütles ta.

Parlamenti mittekuuluva Eesti 200 populaarsuse kohta ütleb Tallinna Ülikooli politoloog Tõnis Saarts, et nende tugevust näitas juba kohalike valimiste edu, mis tavaliselt uustulnukaid ei saada.

"See näitab seda, et Eesti 200 on organisatsioon paigas, nad on tööd sellega teinud. Niisugused erakonnad, kes oma organisatsiooni on paika saanud, reeglina enam päris valimiskünnise alla ei kuku," selgitas ta.

Eesti 200 reiting tõusis 20 protsendi lähedale 2020. aasta novembris ja oli siis peaaegu aasta 15-16 protsendi lähedal ning tõusis eelmise aasta lõpus taas 20 protsendini.

"Ma arvan, et Eesti 200 viimaste kuude tõusu taga on ennekõike liberaalsema valijaskonna pettumus tänases valitsuses ja valitsuserakondades. Ennekõike just Reformierakonnas. On näha, et kui Reformierakonna toetus hakkas kukkuma, siis Eesti 200 toetus hakkas kasvama," rääkis Saarts.

EKRE populaarsuse paari protsendipunkti suuruse kahanemise taga näeb Voog nende sisepoliitilistele probleemidele ja pingetele keskenduvat agendat, mis rahvusvahelise olukorra tõttu meedia vaatevälja ei mahu ega tundu ka oluline. Oma mõju võib tema hinnangul olla ka agressiivsetel meeleavaldustel.

"See kindlasti on rahulikuma meelelaadiga toetajaid pannud kõhklema ja neil on olemas ka alternatiiv - Isamaa. Kindlasti võib see olla üks aspektidest, et selline liigne agressiivsus ja radikaalsus võib-olla kõikidele nende toetajatele ei meeldi," kommenteeris Voog.

Saartsi hinnangul on selge seisukoha võtmine vaktsineerimise osas kärpinud EKRE jaoks võimalust haarata omale uusi suuri valijarühmi.