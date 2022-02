Tartu-Nõo teelõik ehitatakse neljarajaliseks

Transpordiameti projekteerimise osakonna juhataja Janno Sammul ütles ERR-ile, et Tartu ja Nõo vahel on tihe liiklus. Seetõttu on sinna vaja nelja sõidurada.

"Täna on seal juba üle 10 000 auto ööpäevas. Perspektiivis on seal 15 000, Tartu lähedal veel rohkem. Neljarajaline tee tagab parema liiklusohutuse ja ühendused lähedastele asulatele Tartuga. See on põhieesmärk," sõnas Sammul.

Praegu on projekteerimine alles alguses. Eelprojekt loodetakse valmis saada aastaks 2024, ehitama tahetakse hakata 2027. aastal.

"Täna me oleme selle pannud kavasse hinnaga 40 pluss miljonit eurot. Praegu peaks olema see kuskil 41,7 miljonit eurot. Hetkel on ta teehoiukavas sellise summaga. Tõenäoliselt tuleb tee oluliselt kallim, kui arvestada, mis ümber ringi toimub," lisas Sammul.

Siiski võib Kambja valla elanike jaoks tee Tartusse kujuneda pikemaks. Kui maanteele pealesõite ei rajata piisavalt tihedalt, peavad osad Kambja valla elanikud tulevikus esmalt sõitma linnast kaugemale, et siis teele tagasi keerata.

"Kohaliku elaniku jaoks on mure see, et juurdepääse ja ristmikke sellele neljarajalisele teele jääb vähemaks. Linnaühendused muutuvad pikemaks. Sõltub nüüd sellest kui palju transpordiamet on nõus ümber ehitama kohalikku teedevõrku, et kompenseerida kehvemaks muutuvaid pealesõidu võimalusi," selgitas Kambja vallavalitsuse haldusjuht Ülo Plakso.

Tema sõnul oleks täiendavate pealesõitude jaoks piisavalt ruumi.

"Ma arvan, et ruumilahendused oleks võimalik leida. Pigem on küsimus riigipoolses rahastamises. Kui palju riik on valmis kogujateede ümberehitamist ja uute kogujateede ehitamist rahastama," ütles Plakso.

Kui palju pealesõite lõpuks ehitatakse, see selgub planeerimise käigus.