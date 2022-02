Eesti Energia loobub Tootsi vaidlusest

"Eesti Energia juhatus tegi eelmisel nädalal Tootsi tuulepargi vaidluse lõpetamise ettepaneku Eesti Energia nõukogule ja nõukogu toetas seda," ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ERR-ile.

"Arvestades kogu muutunud olukorda energiaturul, et kohtuvaidluse jätkamise asemel on Tootsi tuulepargiga võimalik näiteks osaleda taastuvenergia vähempakkumisel, mis praegu käib, siis Eesti Energia jaoks neid asjaolusid arvestades oli see kompromiss võimalik," sõnas minister.

"Selge on, et see nõudlus taastuvenergia järgi püsib väga suur ja ootus on, et selle suure ja olulise investeeringuga saab võimalikult kiiresti alustada ja pakkumist turul suurendada," ütles Pentus-Rosimannus.

Eesti Energia tegeleb otsuse tehnilise vormistamisega. "Loodetavasti lähiajal see teade tuleb, et nõukogu otsus on jõustunud," sõnas minister.

Eesti Energia vaidlustas aasta eest halduskohtus Eleringi otsuse mitte anda Tootsi tuulepargile toetust vana skeemi järgi, millega saanuks tuulepark toetust suurusjärgus 100 miljonit eurot.

Tootsi tuulepark on planeeritud võimsusega kuni 75 MW. Valmides oleks see suurim park Eestis. Eesti Energia on projekti kümne aastaga investeerinud üle 50 miljoni euro.