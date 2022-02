Teatud vähiravimeid peab Eesti patsient pikalt ootama

Haigekassa sõnul on teatud etapid vajalikud ja kuigi lubatakse muutusi, siis teatud ooteajad siiski jäävad. Täpsemalt tekibki esimene pikk viivitus taotluse esitamisel. Haiglaravimeid taotlevad praegu vaid erialaarstid ja see eeldab õhinapõhist tööd.

ITK onkoloogiakeskuse juhataja Elen Vettus rääkis, et haigekassale peab tegema ülevaate artiklitest, et tõestada, et soovitud ravim on tõenduspõhine. "Mõnikord meid aitavad tõesti ravimifirmad, aga üldiselt see ei peaks olema onkoloogide töö, meie ülesanne on ikkagi patsiente ravida," ütles Vettus.

Vähiravifond Kingitud Elu nendib, et müügiloaga ravimeid nemad ootama ei pea ning fondi praktika ravimite kasutusel on olnud erinev.

"Meie lihtsalt näeme oma kaheksa-aastases praktikas, et paljud ravimid, mille osas haigekassa on olnud kas siis skeptiline või pole läbirääkimised edenenud, kingivad inimestele eluaastaid ja elupäevi. See on meie kogemus," ütles Toivo Tänavsuu, Vähiravifondi Kingitud Elu juht.

Haigekassa ei luba, et hakkab taotlusprotsessis lühendama hinnaläbirääkimiste osa, sest need annavad õiguse ja võimaluse teha järgmiste ravimite suhtes rahalisi otsuseid. Kavas on siiski mõned ettepanekud, kuidas olukorda parandada. "Eesmärk on meie tervishoiuteenuste loetelu menetlemise keskkonda uuendada, et viia see kesksesse infosüsteemi, mis annab võimaluse taotlejal kiiremini, mugavamalt oma taotlust esitada," rääkis haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.

Nii sotsiaalkomisjon, haigekassa kui ka arstid tõdevad, et üldiselt on vähiravimite kättesaadavus Eestis hea, ent halvas seisus on kiiritusravi kättesaadavus.