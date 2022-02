Valitsus tahab suunata õpetajaid usundiõpetuse täienduskoolitusele

Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au ütles, et usundiõpetuse valikaine ei ole kuigi populaarne: "Eelmise aasta andmetel õpetati usundiõpetust pisut rohkem kui 70 üldhariduskoolis. Üldse on Eestis minu teada üle 500 üldhariduskooli."

Seetõttu tegi valitsuse ja EELK ühiskomisjon ülikoolidele ettepaneku korraldada õpetajatele täienduskoolitused.

"On ka teiste õppeainete õpetajad – ühiskonnaõpetus, ajalugu, kirjandus – kes sooviksid seda valdkonda endale rohkem selgemaks teha. Just nimelt erinevate õppeainete integratsiooni põhimõttest lähtudes. Või siis põhikohaga on õpetaja kirjanduse õpetaja, aga siis oleks ta ka võimeline andma usundiõpetust selles koolis, kui õpilased selle valivad," rääkis siseministeeriumi esindaja.

Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja Roland Karo tõi esile, et erinevate kultuuride ja uskudega on kokkupuude järjest tihedam. Nii tuleks kõigile kasuks baasteadmised vähemalt viiest suurest maailmareligioonist.

"Paraku on nii, et seoses nõukogude okupatsiooniga on ikka väga mitmel põlvkonnal baasteadmised religiooni valdkonnast üsna õhukesed. Räägime kasvõi üldajaloo tundidest, kus paratamatult tulevad üles ka religiooni küsimused. See teeks head, kui suurem osa meie õpetajaskonnast oleks ka selles valdkonnas baastööristadega varustatud," leidis Karo.

Samas hoiatas Karo, et usundiõpetus ei tohi eelistada kindlat usku. Seda ohtu Karo praegu ei näe.

"Kuigi paljudel inimestel võib see visata tulukesed põlema, et kirik on selles komisjonis sees, siis olles ka ise luteri kiriku liige, on minu tunnetus pigem see, et kiriku huvi on ikkagi siiralt inimeste teadmisi selles valdkonnas laiendada. Mingit suurt missionitegemise ohtu ma praegu ei näe," rääkis ülikooli usuteaduskonna juhataja.

Kuigi mõte on Karo sõnul hea, tõdes ta, et huvilisi võib olla vähe. "Kuidagi peaks õpetajatele tekitama motivatsiooni ja lihtsalt ajalist ressursi, et oleks võimalik ennast niisugustes suundades täiendada. Andke meile huvitatud õpetaja ja me paneme talle kasvõi individuaalse programmi kokku," lubas ta.

Koolitamiseks lisaraha ei anta. Kulud peavad koolijuhid katma olemasolevatest koolitustoetustest.