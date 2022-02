Venemaal tegutsevad välisfirmad koostavad sanktsioonide hirmus varuplaane

Lääneriikide järgmised sanktsioonid võivad hõlmata Venemaa suurfirmasid. Sellised sammud mõjutavad ka Venemaal tegutsevate rahvusvaheliste firmade äritegevust.

Taani õlletootja Carlsberg omab Ukrainas kolme tehast, tegemist on riigis suurima õllemüüjaga. Ettevõttel on Ukrainas 32 protsendiline turuosa. Carlsbergil on Venemaal kaheksa õlletehast. Firma teatas hiljuti, et valmistub olukorra eskaleerumiseks, kuid keeldus üksikasju täpsustamast, vahendas The Wall Street Journal.

Ukrainas tegutseb rahvusvaheline terasefirma ArcelorMittal , firma annab Ukrainas tööd umbes 29 000 inimesele. Veebruari alguses teatas firma, et neil on olemas plaanid, kui olukord peaks Ukrainas eskaleeruma.

Analüütikute sõnul on naftafirmade seas kõige rohkem ohustatud Suurbritannia naftahiid BP. Ettevõttel on 19,75 protsendi suurune osalus Rosneftis. Venemaa Kaug-Ida projektides osaleb ka Hollandi naftafirma Shell. Mõlema firma juhid väidavad, et järgivad kõiki uusi sanktsioone.

Prantsusmaa autofirma Renault juht Luca de Meo sõnul võib Ukraina kriis tarnehäireid veelgi süvendada. Renault'l on Venemaal kaks tehast ja tegemist on firma ühe suurima turuga.

"Loomulikult vaatame seda olukorda hoolikalt, tunneme Venemaa turu arengu vastu suurt huvi," ütles de Meo.

Venemaal tegutsevad ka suured USA pangad, nende seas Citigroup ja JPMorgan. Kui USA kehtestab kohalike ettevõtjate vastu sanktsioonid, siis peavad need pangad nendega ärisidemed katkestama.