Poola võib piirata venelaste reisimist riiki

"Arvestan sellega, et sanktsioonid peaksid olema väga tugevad. Poola piirneb Kaliningradi oblastiga. Ma kahetsusega toetan sanktsioone, mis muudavad Vene kodanikele reisimise võimatuks. Kuid need kaugeleulatuvad sammud on vajalikud," rääkis Duda pressikonverentsil pärast kõnelusi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Leedu presidendi Gitanas Nausedaga Kiievis.

Duda sõnul on iga Venemaa samm jälgimise all, vahendas Interfax.

"Me usume, et paraku ei ole oht mitte üksnes Ukrainale, vaid kogu meie regioonile, eelkõige NATO idatiivale ja kogu Euroopa Liidule," lisas ta.

Leedu president ütles ajakirjanikele, et ühelgi riigil pole õigust õõnestada teiste riikide suveräänsust nende soovi pärast liituda NATO-ga.

"NATO peab saatma selge signaali, et ühinemisvabaduse poliitikas muutusi ei tule, et see ei muutu ning et ühelgi riigil pole õigust õõnestada ühegi riigi suveräänsust tema soovi pärast alliansiga liituda. Me ei saa lubada, et sõjaline jõud ja sõjaline oht on muutunud määravaks teguriks," sõnas Nauseda.