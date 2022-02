Ekspert: paistab, et Vene väed liiguvad Kiievi peale

Kaitseuuringute keskuse eskpert Igor Gretski ütles venekeelses "Aktuaalses kaameras", et paistab, et Vene väed Ukrainas plaanivad liikuda Kiievi peale eesmärgiga sundida Ukraina valitsus pealinnast lahkuma.

Hetkel on Venemaa sõjatehnika Tšernigovi oblastis ületanud Ukraina piiri, Valgevenest on sisenenud ka soomukeid ja tanke, samuti raketirünnakud Krimmist. Kõik viitab sellele, et edasiminek on Kiievi suunas. Võiks isegi arvata, et põhieesmärk on jõuda Kiievile lähedale ja väga suure tõenäosusega sundida Ukraina valitsus pealinnast lahkuma," ütles Gretski.

Gretski hinnangul on sõjalise konflikti diplomaatiline lahendamine praeguses etapis praktiliselt võimatu.

Ta pidas tõenäoliseks, et kui konflikt venima jääb ja rindejoon väga kiirelt ei liigu, saavad diplomaadid siiski sõna sekka öelda.

Eksperdi hinnangul valmistas Vladimir Putin praegust operatsiooni pikalt ette, lõplik otsus ründamiseks langetati ilmselt mõned päevad tagasi.