Vene saadik EL-is: Brüssel võib venelastele lõpetada viisade väljastamise

Venemaa ajakirjanikud uurisid Tšižovilt, kas EL võib lõpetada venelastele Schengeni viisade väljastamise.

"Teoreetiliselt jah, aga ma arvan, et on riike, mille turismitööstus on liiga sõltuv meie turistidest. Nad hoolitsevad selle eest, et see sanktsioonide paketti ei satuks," vastas Tšižov.

Belgia võimud on varem teatanud, et kaaluvad Venemaa kodanikele EL-i viisade väljastamise lõpetamist. EL pole kinnitanud, et sellise otsuse kaalumine oleks praegu päevakorras.