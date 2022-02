Tiido: Putin ja tema seltskond tuleb anda rahvusvahelise kohtu alla

"Mida võiks teha rahvusvaheline üldsus arvestades, et me kõik oleme Putiniga sõjajalal, siis asutada Haagi tribunali juurde Venemaa eritribunal. Rahvusvaheline kohus, mis hakkab uurima Venemaa sõjakuritegusid. Alustame Tšetšeenia sõjast või juba kortermajade õhkulaskmisest Venemaal FSB poolt. Järgmisena välismaa mõrvad – keemiarelva või bioloogilise relva kasutamine rahvusvahelises ulatuses. Terroriaktide mahitamine. Kogu see Ukraina asi juurde. Põhjust on nii, et vähe ei ole. Jah, Venemaa ei pruugi seda tunnistada, aga nad saab kasvõi tagaselja süüdi mõista. Edasi on väga lihtne sanktsioone kehtestada, kui on rahvusvahelise kohtu poolt süüdi mõistetud seltskonnaga," rääkis Tiido "Vikerhommikus".

Venemaa vastu kehtestatavatest sanktsioonidest peab Tiido kõige tõhusamaks tehnoloogia ekspordi piiranguid, mis olid ka Nõukogude Liidu ajal. Selliste sanktsioonidega jääksid Venemaal osad tööstused tõenäoliselt seisma, kuna nad põhinevad lääne kiipidel ja mikroskeemidel. Isegi osa sõjatööstusest.

Samas ei usu Tiido, et oligarhide vastu kehtestatavad sanktsioonid väga palju mõju avaldaks.

"Venemaa miljardäridega on see asi, et nad on ülirikkad tänu Putinile. Kui Putin nende vastu astub, siis ta võtab kõik ära. Nad jäävad kõigest ilma, nad võidakse ka maha lüüa. Nad teavad, et neil on kodumaal olles raske Putinile vastu astuda. Kuni oligarhidel on oma varandus Läänes, ei taha nad, et neil oleks Euroopaga sõda. Aga kui neilt see ära võtta, nad ei saa seda kasutada, siis on neil ükskõik, kas käib Läänega sõda või ei käi. Ehk see on kahe otsaga asi," sõnas Tiido.

Tiido lisas, et teda on selle ütlemise eest varem süüdistatud, aga tema meelest on Putini näol tegemist päti mentaliteediga isikuga.

"Kes teab, et kaakide kambas, kui pealik midagi lubab, ähvardab või nõuab, siis tuleb see teostada. Kui ei teosta, kaotad staatuse. Ja seetõttu oli Putinil vaja näidata, et ta on alfaisane."

Tiidole oli üllatus, et Vene vägede rünnakutel on niivõrd suur rõhk Kiievi peal ja et Tšernobõl võeti Vene vägede poolt kontrolli alla.

"Ma ei näe viimases ratsionaalset põhjust, välja arvatud üks. Putin võib öelda, et seal on uraani varu ja et tuleb vältida nende sattumist Ukraina natside kätte. Või teine asi on lihtsalt ähvardada, et laseme sarkofaagi õhku ja tekitame radioaktiivse pilve. Ma ei saa seda välistada, sest ma ei tea, mis Putini botoxist kahjustatud aju sisemuses toimub. Putini mõtlemine on nagu üks suur must kast. Me ei tea, mis seal sees on. Aga ma arvan, et seal musta kasti sees on teine must kast, see tähendab, et Putin ise ka ei tea, mida ta edasi teeb."

Tiido sõnul ei huvita Putinit, mida Venemaa elanikud sõjast arvavad ning ta on kindlustanud iseennast sellega, et on loonud üksteist tasakaalustavad struktuure riigis.

"Putini hinnangul rahvas söögu rohtu ja olgu vait. Ta on mitmed asjad ära korraldanud. Vaatame jõustruktuure. Venemaal on armee, on olemas siseministeerium, kuid on olemas ka rahvuskaart. Rahvuskaart loodi nii, et ta allub ainult presidendile. See on kuskil 350 000 meest ja kõige parema relvastusega ja ainult Putini kontrolli all."

Samuti on prokuratuuril paralleelstruktuur ehk juurdluskomitee.

"Ühesõnaga, ta on loonud üksteist tasakaalustavad jõud. Nii et üks jõud ei saa midagi üle võtta, tal on alati midagi sellele vastu panna. Kui me vaatasime julgeolekunõukogu teatrietendust, siis mina ei saanudki täpselt aru, kes on see Putini sõjakabinet. Kui te jälgisite Putini kehakeelt, siis parema käe sõrmed trummelasid kogu aeg. Ta andis mõista, et "lõpeta ära", "tee siva", "mis sa plägised nii kaua". Jäi mulje, et ta suhtub sellesse seltskonda põlgusega," sõnas Tiido.

Tiido sõnul on seega raske üheselt öelda, kellele Putin tugineb.

"Aga järelikult on tal loodud selline struktuur, kus on üksteist tasakaalustavad jõud. Kui kauaks, me seda ei tea. Aga me ei saa välistada ka seda, et keegi lööb ta lihtsalt maha."