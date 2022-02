Lavrov õigustas jälle Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse

Lavrov kordas reedel Vladimir Putini sõnavõttu ja ütles, et Moskva ei taha Ukrainat okupeerida, vaid pigem "demilitariseerida".

Vene välisminister süüdistas ka lääneriike, et nad sekkusid endise Jugoslaavia, Iraagi ja Liibüa siseasjadesse. Lavrov väitis, et Ukraina "peab nüüd ise oma tuleviku valima."

Lavrov väitis, et Moskva alustab läbirääkimisi alles pärast seda, kui Ukrainas on "kord taastatud". Tema sõnul valetab Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Kiiev on valmis läbirääkimisteks.