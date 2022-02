Saks: Ukraina vastupanu on olnud sitke

Julgeolekuekspert Rainer Saksa sõnul on Ukraina pidanud Venemaa rünnakule sitkelt vastu ning vastupanu võib jätkuda väga pikalt, kuna ukrainlaste motivatsioon on kõrge.

Kohtumist ta tõsiseks ei pea "Mina ei näe seda tõsise ettepanekuna, see on pigem katse ukrainlaste tähelepanu hajutada ja nende vastupanu otsustavust kahandada. Ma arvan, et ei võta keegi seda tõsiselt Ukrainas," ütles Saks.

Saksa sõnul on senisest sõjategevusest näha, et Venemaal on kiire. "See tuleb välja Venemaa sündmuste äkilisest eskaleerimisest nädala jooksul. Kindlasti, mis mulle tundub natuke ootamatu, Ukraina vastupanu on olnud väga sitke, Vene väed ei ole suutnud edeneda ja kindlasti see ei rahulda neid. Selle tõttu on kogu fookus kandunud ainult Kiievile, mis on peamine, kuhu Vene pool on pannud oma paremini ette valmistatud jõu," ütles ta.

Kiievis tulevad järgmised päevad ilmselt väga närvilised, kui tuleb kolmas katse pealinna vallutada, sõnas Saks.

"Mina arvan, et Ukraina vastupanu jätkub veel väga pikka aega, sest nad võivad Kiievi muuta rindelinnaks. Ka siis kui Kiievist lahkutakse jätkatakse mujal vastupanu. Ukrainlased ei võitle ainult sümbolite, vaid oma riigi iseseisvuse pärast ja nende motivatsioon tundub praegu olevat väga kõrge," ütles Saks.

Saksa sõnul ei ole enam illusioone, et Venemaad saab ohjeldada läbi diplomaatia. "Täna vastu võetud sanktsioonid, kui need on ainult üks samm, siis need on väga nõrgad," ütles ta.

"Putini suurem mure hetkel veel ei ole meeleavaldused, vaid see, et tema väed ei edene piisavalt kiiresti Ukrainas. Ta on rakendanud kogu Venemaa sõjalise potentsiaali Ukraina vallutamiseks, ta teab, et pikaajalist kurnavat sõda need väed ei saa pidada," sõnas Saks.