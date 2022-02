Venemaal on alanud sularahapaanika

Moskvas on tekkinud hommikust alates sularahaautomaatide juurde järjekorrad, kuna inimesed kardavad esmaspäeval lääne sanktsioonide tõttu Venemaa pangandussüsteemile rubla kukkumist ja valuutapiiranguid.

Sotsiaalmeediasse on Vene kontodele tehtud postitusi, kus on pilte järjekordadest.

Osades automaatides Moskvas on sularaha juba otsa saanud.

Venemaa keskpank tegi pühapäeva hommikul avalduse, kus teatas, et pangal on "piisavad vahendid finantsstabiilsuse tagamiseks" ja kommertspankade katkematuks tegevuseks.

Lisaks teatas Venemaa keskpank maksimaalsest sularaha ja sularahata täiendava likviidsuse pakkumisest kohalikele pankadele.

Lääneriikide liidrid plaanivad ühiselt kehtestada Venemaale täiendavaid sanktsioone, heites muu hulgas osad Vene pangad välja ülemaailmsest maksesüsteemist SWIFT. Sellest valusamaks võivad aga kujuneda sammud Venemaa keskpanga vastu.

SWIFT-ist eraldamine tähendab, et Vene pangad ei saa teha tehinguid teiste pankadega. Suure tõenäosusega ei tööta osade Vene pankade rahvusvahelised maksekaardid.

Lisaks kavatsevad Euroopa Komisjon, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Ühendkuningriik, Kanada ja USA kehtestada meetmed, mis takistavad Venemaa keskpangal kasutada oma suuremahulisi rahvusvahelisi välisvaluuta reserve viisil, mis vähendaks sanktsioonide mõju.

Ühe kõrge EL-i ametiisiku sõnul on Venemaa keskpangale kehtima hakkavate piirangute sisu selles, et keskpank ei saa müüa välismaal asuvaid finantsvarasid ja reserve. Sisuliselt on tegu Venemaa keskpanga välismaal asuvate varade külmutamisega.

Venemaa keskpanga reservid - kuld, võlakirjad, deposiidid ja välisvaluutas denomineeritud väärtpaberid - on otsustava tähtsusega Venemaa püüdlustes pidurdada rubla odavnemist ja inflatsiooni riigis. USA kõrge ametniku sõnul on nende varade maht 630 miljardit dollarit.

Ilmselt on Venemaa keskpank sunnitud esmaspäeval börsi avanedes rublaga kauplemise peatama ja määrama sellele mingi kunstliku fikseeritud kursi.