Kogu nimekiri Venemaale kehtestatud sanktsioonidest

Ajaleht Financial Times annab ülevaate, millised meetmed on lääneriigid kehtestanud Venemaa ettevõtete ja isikute vastu.

Poliitikud, ametnikud, oligarhid

President Vladimir Putini varad Euroopa Liidus, USA-s ja Suurbritannias külmutatakse, kuid ta saab endiselt sinna reisida. Varade külmutamise ajend on EL-i dokumendi järgi nii Donetski ja Luganski iseseisvuse tunnustamine, sinna vägede saatmine kui ka Ukraina ründamine.



Venemaa välisminister Sergei Lavrovi varad külmutatakse samuti, põhjusega, et tema vastutab tegude eest, mis õõnestavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja iseseisvust, ning ta toetab neid tegevusi. Ka tema saab endiselt EL-i USA-sse ja Suurbritanniasse reisida.



Vene kaitseminister Sergei Šoigu ja julgeolekuteenistuse FSB ülem Aleksandr Bortnikov on mõlemad nii reisikeelu kui ka varade külmutamise nimekirjas.



Vene kindralstaabi juhil Valeri Gerassimovil on nüüd keelatud reisida Suurbritanniasse ja USA-sse, samuti on tema varad külmutatud. Euroopa Liit pani ta musta nimekirja juba 2014. aastal.



Duuma 351 liiget pani Euroopa Liit nii reisikeelu kui ka varade külmutamise nimekirja. Suurbritannia kehtestas meetmed ainult nende saadikute vastu, kes hääletasid Donetski ja Luganski iseseisvuse poolt. USA oli varem kehtestanud sanktsioonid duuma esimehele.



Venemaa julgeolekunõukogu liikmed on EL-i ja USA reisikeelu ja varade külmutamise nimekirjas.



Valgevene sõjaväe-, valitsus- ja piiriamentikud on EL-i ja USA varade külmutamise ja reisikeelu nimekirjas, sest aitasid planeerida Venemaa rünnakut Ukrainale ning toetasid seda aktiivselt.



Venemaa noorim miljardär Kirill Šamalov, kes oli abielus Putini tütre Katerina Tihhonovaga, ei saa enam reisida Suurbritanniasse ja tema varad külmutatakse.



Promsvjazbanki juht ja Vene endise välisluurejuhi poeg Pjotr Fradkov on samuti Suurbritannia varade külmutamise ja reisikeelu nimekirjas.



Venemaa suurpanga VTB asepresident Deniss Bortnikov, kes on ka FSB juhi poeg, on nii Suurbritannia, EL-i kui ka USA mustas nimekirjas.



Ühendatud Lennukiehituskorporatsiooni juht Juri Sljusar ja Novikombanki juhatuse esimees Jelena Georgieva on mõlemad Suurbritannia sanktsioonide all.



Venemaa rikkuselt kuues oligarh, investeerimisfirma Volga Group omanik Gennadi Timtšenko on Suurbritannia reisikeelu ja varade külmutamise nimekirjas. Volga Group tegutseb energeetika, transpordi ja ehituse valdkonnas.



Venemaa suurima gaasijuhtmete ehitusfirma SMP Groupi kaasomanik Boriss Rotenberg on Suurbritannia sanktsioonide nimekirjas, nagu ka tema vennapoeg Igor Rotenberg, kes on suuromanik ettevõttes Gazprom Drilling.



Jevgeni Prigožini ema ja abikaasa Violetta ja Ljubov Prigožina ei saa reisida Euroopa Liitu ning nende varad on külmutatud. EL-i teatel on Prigožin vastutav selle eest, et Wagneri palgasõdurid saadeti Ukrainasse.



Venemaa kõrge ametnik ja poliitik, endine KGB agent Sergei Ivanov ja tema poeg Sergei, kes on Vene riikliku teemantide kaevandamise ettevõtte Alrosa tegevjuht ja ka Gazprombanki juhatuse liige, on mõlemad USA sanktsioonide nimekirjas. Samuti Vene julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev, tema poeg Andrei, kes on Gazprom Nefti endine tegevjuht ning oligarh, Rosnefti juht Igor Setšin ja tema poeg Ivan, kes on Rosneftis juhtival positsioonil.



USA sanktsioonide nimekirjas on ka riigi omanduses olevate pankade tippjuhid Aleksander Vedjahhin (Sberbank), Andrei Putškov ja Juri Solovjov (VTB), samuti Solovjovi naine Galina Uljutina.



Pangad ja finantsteenused

Euroopa Liit teatas piirangutest Venemaa keskpangale. Lisaks plaanivad USA, Suurbritannia, Kanada ja Euroopa Liit kehtestada piiravad meetmed, mis takistavad Venemaa keskpanga ligipääsu oma rahvusvahelistele reservidele.



Osa Venemaa panku eemaldatakse rahvusvahelisest maksete süsteemist SWIFT, et kindlustada nende pankade eemaldamine rahvusvahelisest finantssüsteemist ja takistada nende tegutsemist üle maailma. Nii teatasid ühisavalduses laupäeval USA, Suurbritannia, Kanada ja Euroopa Liit. See veel selgub, millised pangad täpselt SWIFT-ist eemaldatakse.

USA lõikas USA finantssüsteemist välja Venemaa suurima panga Sberbanki ja selle 25 tütarettevõtet. Sanktsioonid piiravad Sberbanki ligipääsu dollaritehingutele. Sberbank moodustab Vene pangandussüsteemist umbes kolmandiku ja on tugevalt seotud ülemaailmse finantssüsteemiga.



USA ja Suurbritannia külmutasid ka Venemaa suuruselt teise panga VTB varad. Nüüd ei saa VTB ja selle tütarettevõtted enam äri teha ei USA-s, Suurbritannias ega ühegi nende riikide kodanikuga.



Alfa-Bank ja Otkrõtie Bank seisvad silmitsi EL-i sanktsioondiega, mis keelavad Euroopa Liidus võlakirjade, aktsiate või laenude emiteerimise, samas kui USA kehtestas Alfale laenu- ja kapitalipiirangud ning täielikud sanktsioonid Otkrõtiele.



Bank Rossija ja Promsvjazbanki varad külmutatakse Euroopa Liidus ja Suurbritannias. Viimasele on täielikud sanktsioonid kehtestanud ka USA.



USA blokeerib täielikult Sovkombanki ja Novikombanki tegevuse ning paneb laenu- ja kapitalipiirangud Rosselhozbankile, Moskva krediidipangale ja Gazprombankile.



Is Bank, Genbank ning Musta mere arengus- rekonstrueerimispank (BSTDB) lähevad Suurbritannia sanktsioonide alla.



Peamine finantsarendusasutus ja Vene valitsusele oluline tuluallikas VEB.RF on nüüd EL-i sanktsioonide nimekirjas. Juba varem olid selle tegevust piiranud USA ja Suurbritannia.

Valgevene pankadest sanktsioneeris USA kaht riigi omanduses panka Belinvestbank ja Bank Dabrabõt, reaktsioonina Minski osalusele Venemaa rünnakus. Belinvestbankiga seoses pandi sanktsioonide nimekirja ka kaks Minskis asuvat ettevõtet: kinnisvaragrupp Belinvest-Engineering ja kapitalirendifirma CJSC Belbizneslizing.



Ettevõtted



Suurbritannia sanktsioondie nimekirjas on Venemaa lennufirma Aeroflot, mis ei tohi riigi õhuruumis lennata. Samuti said nimekirja Venemaa suurim kaitseettevõte Rostec, maailma suurim tankitootja Uralvagonzavod, peamine õhu- ja mererakettide tootja Taktikaliste Rakettide Korporatsioon (KTRV), sõjalennukite tootmisega tegelev valdusfirma Ühendatud Lennukiehituskorporatsioon, kuhu kuuluvad kõik peamised Vene lennukitootjad, ning Venemaa suurim laevaehitusfirma Ühendatud Laevaehituse Korporatsioon.



Euroopa Liidus asuvatel ettevõtetel on keelatud eskportida tehnoloogiat teiste seas Venemaa relvatootjale JSC Kalašnikov, samuti ravimifirmadele, sõjalise side üksustele ja laevatehastele.



EL-i ettevõtetel keelatakse äritegemine järgmiste Vene riigi omanduses olevate firmadega: relvatootja Almaz-Antei, veokitootja Kamaz, sadamate operaator NCSP Group, kaitseettevõte Rostec, Venemaa Raudteed, tuumaallveelaevade tootja Sevmaš, laevandusettevõte Sovkomflot ja riigi suurim laevatootja Ühendatud Laevaehituse Korporatsioon.



EL-i keelu alla läheb ka Kremli toetatud ettevõte Internetiuuringute Agentuur ehk Glavset, mis on Ukrainaga seotud valeinformatsioonikampaaniate taga ja mida rahastab Jevgeni Prigožin.



USA keelab finantsasutuste kõrval ka selliste ettevõtete tegevuse, mis on hädavajalikud Venemaa majandusele USA turult raha kaasamiseks. Nende seas on maailma suurim maagaasifirma Gazprom, Venemaa üks suuremaid naftatootjad Gazprom Neft, naftajuhtmete operaator Transneft ja Venemaa üks suuremaid elektrifirmasid RusHüdro. Veel on ameeriklaste nimekirjas Sovkomflot ja Venemaa Raudteed, samuti riigi suurim telekommunikatiooniettevõte Rostelekom ja teemantikaevandaja Alrosa.



Muud meetmed

Suurbritannia keelab rikaste venelaste ligipääsu briti pankadele, samuti seatakse 50 000 naela suurune piirang pangakontodele. Külmutatakse kõikide Venemaa finantsasutuste varad.

Kehtestatakse ka meetmed, mis takistavad Venemaa ettevõtetel emiteerida vabalt kaubeldavaid väärtpabereid ja rahaturuinstrumente Suurbritannias (lisaks keelule suurendada seal Venemaa riigivõlga). Teatud pankadele keelatakse ligipääs naelstrelingimaksetele ja läbi Suurbritannia tehtavatele maksetele.



Keelatakse ka kõrgetasemeliste ja kriitiliste tehniliste seadmete ning komponentide eksport elektroonika-, telekommunikatsiooni- ja lennundussektorites.



Suurbritannia seatud territoriaalsed piirangud Krimmile hakkavad kehtima nüüd ka Donetskile ja Luganskile. See tähendab, et briti kodanikud ja ettevõtted ei saa seal piirkondades äri teha, kuni Ukrainal ei ole taas nende üle kontrolli.



Euroopa Liit keelab oma pankades suuremad kui 100 000 eurosed Vene hoiused, EL-i väärtpaberite keskdepositooriumides hoitavad Vene kontod ja eurodes nomineeritud väärtpaberite müügi Venemaa klientidele.

Keelatakse Venemaa riigiettevõtete aktsiate noteerimine ELi börsidel. Samuti nafta rafineerimise tehnoloogiate müük, varustamine, transportimine või eksport Venemaale, piiratakse ka nafta rafineerimisega seotud teenuseid.



EL keelab lennukiosade ekspordi Venemaa lennufirmadele ja kosmosetööstusele. Sinna alla kuuluvad ka kindlustamis- ja hooldusteenuste osutamise keeld.



Keelatakse nii tsiviil- kui militaarkasutuses olevate kaupade ja tehnoloogia eksport.



Diplomaatidele, Vene ametnikele ja ettevõtjatele ei kehti enam viisaleevendused, mis lubavad privilegeeritud ligipääsu Euroopa Liitu.



USA keelas kõrgetasemelise tehnoloogia ekspordi Venemaale, sihiks eelkõige kaitse- lennundus- ja meresektor, eesmärgiga jätta Vene sõjavägi ilma Lääne tehnoloogiast.



Ameeriklased kehtestasid ka laialdased piirangud mitmesugustele toodetele, nagu kiibid ja arvutid. Uued meetmed puudutavad eksporti Venemaale ka väljaspoolt USA-d, kui tegu on ameeriklaste tehnoloogiaga.



Erandid kehtivad rahvusvahelistele organisatsioonidele, pandeemiaga seotud tarnetele, ülelendudele ja hädamaandumistele, energiasektorile ning teatud finantslepingutele.