Uuring: enamik soomlasi toetab NATO-ga liitumist

See on esimest korda ajaloos, kus enamik soomlasi toetab NATO-ga liitumist. Venemaa tungis eelmisel nädalal Ukrainasse.

2017. aastal korraldas Yle sarnase uuringu. Siis toetas NATO-ga liitumist vaid 19 protsenti soomlastest. Vastu oli 53 protsenti soomlastest.

Soome endise peaministri Alexander Stubbi sõnul on tegemist ajaloolise momendiga.

Soomes on NATO-ga liitumise küsimus poliitiliselt tundlik teema. Viimaste kuude jooksul on debatt selles osas siiski kasvanud. Soome peaminister Sanna Marin kommenteeris uusaastatervituses NATO teemat ja ütles, et Soome peab säilitama võimaluse taotleda NATO liikmestaatust. Soome presidendi Sauli Niinistö sõnul on võimalused NATO-ga liitumiseks endised ja Soome enda kätes.

Soome õigus NATO-sse mineku üle ise otsustada on kirjas ka Soome julgeolekustrateegias.

Soome on NATO-ga koostööd teinud alates 1994. aastast ja alliansi laiendatud partnerlusega 2014. aastal pärast seda, kui Venemaa annekteeris Krimmi.