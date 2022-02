Kanada lõpetas Venemaa nafta ostmise

Kanada on üks suuremaid naftaeksportijaid maailmas, Venemaalt imporditud nafta osakaal jäi Kanadas alla protsendi.

Aastatel 2020-2021 Kanada Venemaalt toornaftat ei ostnud.

Trudeau ütles esmaspäeval samuti, et Kanada varustab Ukrainat täiendavate relvade ja laskemoonaga ning kiirendab taotlusprotsessi ukrainlastele, kes soovivad Kanadasse minna.

Update: We're supplying Ukraine with anti-tank weapons systems and upgraded ammunition. This is in addition to our three previous shipments of military equipment – and it's on top of the night vision goggles, body armour, gas masks, and helmets we announced yesterday.