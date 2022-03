Venemaa pommitab Kiievit, Harkivis ründas rakettidega elurajoone

Interfax: Venemaa kutsub Kiievi elanikke üles kodudest lahkuma

Ukraina armee teatel pommitas Venemaa teisipäeva õhtul Kiievi teletorni. Teletorni pommitamist kinnitas ka BBC. Pole veel selge, kas torn sai otsetabamuse.

Ukraina siseministeerium teatas, et pommitamise tõttu sai osa teletorni seadmetest kahjustada. Väidetavalt on häiritud ka telekanalite edastamine.

❗❗❗ окупантами була обстріляна київська телевежа!!! pic.twitter.com/4TgVstoFPz — ВОЇНИ УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) March 1, 2022

Vene Föderatsiooni sõjavägi lubab pommitada Kiievis objekte, "kust tulevad inforünnakud", kirjutab Interfax.

Vene Föderatsiooni kaitseministeerium teatas kavatsustest rünnata täppisrelvadega Kiievi sõjalisi objekte, kust tulevad inforünnakud Venemaa vastu, ning kutsus Kiievi elanikke üles oma kodudest lahkuma.

"Venemaa vastu suunatud inforünnakute mahasurumiseks rünnatakse ülitäppisrelvadega psühholoogiliste erioperatsioonide keskuse tehnoloogilisi rajatisi Kiievis," seisis Interfaxi teatel Venemaa kaitseministeeriumi avalduses.

Venelased on sisenenud Hersonisse

Ukraina allikate andmetel tungisid Vene sõjaväelased teisipäeval Hersoni linna. Varahommikul teatasid Ukraina võimud, et Vene väed on riigi lõunaosas asuva Hersoni sadamalinna ümber piiranud ning alustanud maavägede rünnakut sellele. Hersonis kõlasid teisipäeva öösel võimsad plahvatused.

Ukraina: NATO peaks lennukeelutsooni kehtestama kohe

Ukraina peab oma liitlastega läbirääkimisi õhukaitse toetamise üle, ütles teisipäeval Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba, vahendab The Guardian.

Ministrilt küsiti, kas NATO peaks Ukraina abistamiseks looma lennukeelutsooni. "Kõik, millega nad meid praegu aidata saavad – parem on aidata kohe, kui pärast ise Putiniga silmast silma sattuda," ütles Kuleba veebipressikonverentsil.

"Pole vaja karta, et NATO satub Ukraina pärast Venemaaga sõtta. Kui Venemaa võidab, on nad järgmised nagunii."

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 March 2022



Find out more about the the UK Government's response: https://t.co/94E5eEDqiw



#StandWithUkraine pic.twitter.com/ecJXd47FuJ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 1, 2022

Ukraina: Venemaa kavandab psühholoogilist rünnakut

Seoses Venemaa hoiatustega rünnata Kiievit (vt eelmine uudislõik), on Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatanud, et Venemaa kavandab "psühholoogilist rünnakut".

Ta kirjutab sotsiaalmeedias, et Venemaa kavatseb esmalt side katkestada. "Pärast seda levitatakse massiliselt võltsuudiseid Ukraina sõjalise-poliitilise juhtkonna väidetavast nõusolekust kapitulatsiooniga," kirjutas ta.

"Libauudiste põhjendamiseks avaldavad nad fotod allkirjastatud dokumentidest ja võltsvideo. See on vale," teatas Ukraina kaitseminister.

Kiievi elanikud üritavad linnast lahkuda kasutades puruks pommitatud silda linna põhjaosas. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ARIS MESSINIS

Interfax: Venemaa blokeeris Aasovi mere

Ukraina relvajõudude üksuste väljapääs Aasovi merele on tänasest täielikult blokeeritud, teatas Venemaa kaitseministeerium teisipäeval, vahendas Interfax.

Seda ütles briifingul Venemaa kaitseministeeriumi ametlik esindaja Igor Konašenkov. Samuti ütles Konašenkov, et Donetski rahvavabariigi väed jõudsid Donetski oblasti piirile, ühinedes Aasovi mere rannikul tegutsevate Vene armee üksustega, kirjutas Interfax.

Harkivi rünnakus hukkus vähemalt 10 inimest

Harkivi päästeametnike sõnul sai Harkivi administratiivhoone rünnakus viga umbes 20 inimest. Kuus inimest on toodud rusudest välja – pole selge, kas nad olid surnud või elus, vahendas välismeedia.

Harkivi rünnakus hukkus vähemalt 10 inimest, teatas Ukraina riiklik hädaolukordade talitus, vahendab uudisteagentuur Interfax-Ukraine.

India välisminister on teatanud, et teisipäeva hommikul Harkivit laastanud rünnakutes hukkus ka üks India tudeng. Teatatud on mitmetest hukkunutest.

Teisipäeval teatas ÜRO, et sõjas on vigastada saanud üle 400 tsiviilisiku, sealhulgas on vähemalt 136 hukkunut, nendest 13 last.

Tegelik tsiviilisikutest sõjaohvrite arv on tõenäoliselt palju suurem, teatas ÜRO inimõiguste ametkond.

Kirde-Ukrainas Sumõs vahetati vangi võetud Vene ohvitser viie Ukraina sõjaväelase vastu, vahendas The Guardian kohaliku Ukraina kuberneri sotsiaalmeedia postitust.

Kuberneri sõnul oli tegemist esimese vangide vahetusega Sumõs.

Harkivi pommitamises kannatada saanud ostukeskus teisipäeval. Autor/allikas: Scanpix/EPA/SERGEY KOZLOV

Valgevene tungis Tšernigivi oblastisse

Ukraina parlamendi teatel on Valgevene tunginud Tšernigivi oblasti piirkonda. Informatsiooni on kinnitanud Vitaliy Kirilov, Põhja territoriaalse kaitseväe kõneisik.

Valgevene liider Aleksandr Lukašenko on varem öelnud Valgevene riigimeediale, et tema väed ei ühine Venemaa vägedega sissetungil Ukrainasse.

Ukraina: Hukkunud on 5710 Vene sõdurit

Ukraina sõjaväeametnike väitel on riigis toimunud intensiivsete lahingute esimese viie päeva jooksul hukkunud 5710 Vene sõdurit, vahendas BBC.

Riigi kindralstaabi pressiesindaja lisas Facebooki postitatud videosõnumis, et Ukraina väed on vangi võtnud üle 200 Vene sõduri.

Ametnik väitis ka, et hävinud on 198 Vene tanki, 29 lennukit, 846 soomukit ja 29 helikopterit.

BBC pole saanud neid väiteid iseseisvalt kontrollida, kuid Suurbritannia kaitseministeerium usub, et Moskva väed on Ukrainasse tungides kandnud suuri kaotusi.

Inimesed seisavad Kiievis toidupoe ees järjekorras, taustal Vene rünnakus kannatada saanud elumaja. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Dimitar DILKOFF

USA luure prognoos on pessimistlik

USA kongressi liikmed said Euroopa aja järgi ööl vastu teisipäeva salastatud ülevaate olukorrast Ukrainas, mille andsid kõrged luure- ja kaitseametnikud. Väidetavalt sisaldus selles prognoos Kiievi ja teiste Ukraina linnade võimaliku langemise aja kohta.

"Sõjalises mõttes seisab halvim ees," ütles vabariiklasest senaator Lindsey Graham nõupidamisruumist lahkudes ajakirjanikele.

Nimetuks jääda soovinud seadusandja ütles CNN-ile, et ametnike näidatud prognoos lähipäevadeks oli ärevaks tegev.

Senaator Chris Murphy, demokraat, kirjutas Twitteris: "Võitlus Kiievi pärast saab olema pikk ja verine."

Lukašenko: Valgevene ei ühine Vene sõjategevusega

Vladimir Putini lähedane liitlane Valgevene liider Aleksandr Lukašenko on öelnud Valgevene riigimeediale, et tema väed ei ühine Venemaa vägedega sissetungil Ukrainasse.

Esmaspäeval kardeti, et Lukašenko valmistub saatma sõjalist jõudu, et ühineda rünnakuga Kiievi vastu.

"Valgevene armee ei osale sõjategevuses ja pole kunagi osalenudki," ütles Lukašenko.

Samas on Venemaa juba kasutanud Valgevene territooriumi Ukrainale rünnakute korraldamiseks.

Zelenski: Harkivi elurajoonide pommitamine on sõjakuritegu

Ukraina president kirjeldas Harkivi pommitamist, kus hukkus vähemalt üheksa inimest, sõjakuriteona.

Üheksa inimest, sealhulgas kolm last, hukkus esmaspäeval pärast seda, kui Venemaa tulistas kobarpomme Harkivi elamurajooni suunas.

"Vene väed tulistasid julmalt Harkivi pihta," ütles Zelenski. "See oli ilmselgelt sõjakuritegu. Rahulik linn. Rahulikud elamurajoonid. Ei mingeid sõjaväerajatisi. Kümned pealtnägijate tunnistused tõestavad, et tegemist ei olnud ühe valeviskega, vaid tahtliku inimeste hävitamisega. Venelased teadsid, kuhu nad tulistavad."

Harkivi linnaväljak ja linnavalitsuse hooned teisipäeva hommikul pärast vene sõjaväe rünnakut. Autor/allikas: SCANPIX/via REUTERS/AP

Venelaste hommikune rünnak oli suunatud valitsusasutustele Harkivi keskväljakul, vahendas BBC.

Ukraina sotsiaalmeedia kanalites levivas videos on näha, kuidas rakett tabas regionaalvalitsuse hoonet. See põhjustas tohutu plahvatuse, mis paiskas õhku hoonete aknad ja lähedalasuvad autod.

Harkivi omavalitsusjuht on väitnud, et Vladimir Putini väed on elamupiirkondi sihikule võtnud Grad-rakettidega – veoautole paigaldatud suurtükisüsteemiga, mis suudab üheaegselt tulistada kümneid rakette.

Oleh Sinehubov kirjutas sotsiaalmeedia lehel Telegram, et Vene väed on tulistanud "linnaväljakut" ja lisas, et ametnikud "hindavad praegu tsiviilelanikkonna kaotusi".

"Meie vaenlasel pole muud võimalust, kui sooritada selliseid reetlikke sõjakuritegusid, sest meie armee on tugev ja me hoiame oma kaitset," ütles Sinehubov.

Genfi konventsiooni kohaselt peetakse tsiviilisikute tahtlikku ründamist relvakonflikti ajal sõjakuriteoks. Venemaa on Genfi konventsiooni tunnustanud.

Kirdeosas asuvas Harkivi linnas on viimastel päevadel toimunud raskeid lahinguid ja õhupommitamist. See on Ukraina suuruselt teine ​​linn, kus elab 1,6 miljonit inimest.

Центр нашого міста... pic.twitter.com/BxBJTLDsst — ХАРКІВ KEEP CALM & вірю в ЗСУ (@ESBocharova) March 1, 2022

Vene väed on Hersoni ümber piiranud

Ukraina võimude teatel on Vene väed riigi lõunaosas asuva Hersoni sadamalinna ümber piiranud ning alustanud maavägede rünnakut sellele. Hersonis kõlasid teisipäeva öösel võimsad plahvatused. BBC andmeil toimusid plahvatused lennujaama lähistel.

Hersoni kohalike võimude sõnul on Vene väed linna ümber piiranud, kuid ei ole saanud seda enda kontrolli alla. Kyiv Independenti teatel on Vene väed pannud Hersoni eeslinnades üles mitu kontrollpunkti.

"Keeruline on öelda, kuidas olukord edasi areneb. Herson oli ja on Ukraina oma," kirjutas linnapea Igor Kolõhhajev oma Facebooki kontol. Ta palus kohalikel elanikel püsida rahulikud ja liikumispiirangu ajal mitte õue minna. "Ärge laskuge kellegagi agressiivsetesse vestlustesse ja ärge provotseerige vaenlast," lisas ta.

Hersonis elav ajakirjanik Alena Panina ütles väljaandele Ukraina 24, et linnas on veel elekter, küte ja veevarustus, kuid 300 000 elanikuga linna toiduga varustamisel on tekkinud raskusi, kuna toiduained on linna äärealadel asuvates ladudes.

Briti analüütik: 75 protsenti Vene vägedest on Ukrainas

Venemaa on suurendanud oma vägede kohalolekut Ukrainas 40 protsendilt umbes 75 protsendini, ütles Briti sõjateadlane Jack Watling.

Watling ütles BBC Radio 4 saatele, et suur hulk Vene vägesid tungib Valgevenest lõunasse, et luua tingimusi Kiievi ründamiseks.

Harkivi elurajoonides kasutatud Grad-rakettide kohta ütles analüütik, et need on mitmekordsed raketisüsteemid, mis tulistavad piirkonda suurel hulgal juhtimata rakette. Ta ütles, et on tõendeid, et mõned neist on sisaldanud ka kobarlahingumoona.

"Nad on juhtimata, mis tähendab, et suures koguses lõhkeainet paistakse tihedalt asustatud tsiviilpiirkondadesse," ütleb ta.

"Ukraina armee ei tegutse enam sõjalistes formatsioonides, vaid üsna kindlatel kaitsepositsioonidel ning muutub üha enam osaks territoriaalkaitsest," lisas ta.

Kiievi suunas liigub hiiglaslik Vene sõjamasinate kolonn

Teisipäeva esimestel tundidel kõlasid õhurünnakute eest hoiatavad sireenid Kiievis ja selle lähistel Bila Tserkvas. Elanikel paluti varjuda.

USA ettevõte Maxar Technologies on avaldanud satelliidipildid Kiievist põhja pool liikuvast Vene sõjaväekolonnist, mille pikkus ulatub 64 kilomeetrini. Uutel andmetel on kolonn palju pikem kui varem teatatud 27 kilomeetrit, märkis Reuters.

Satelliidipiltide järgi liiguvad Vene väed Kiievile lähemale. Varem selgitas Maxar, et kolonn koosneb sadadest soomukitest, tankidest, liikursuurtükkidest ja logistilisest toest ning see liigub lõuna suunal Kiievi poole.

Maxar lisas, et Valgevene lõunaosas, Ukraina piirist vähem kui 32 kilomeetri kaugusel on näha täiendavaid maavägesid ja ründehelikopterite üksusi.

Vene sõjaväetehnika kolonn Kiievi oblastis Ivankivi lähistel. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxar Technologies

Olukord Kiievi ümbruses on endiselt pingeline

Ukraina relvajõudude kindralstaap kirjeldas teisipäeva öösel viimase ööpäeva arenguid. Staabi teatel jätkab Venemaa sõjaliste ja tsiviilobjektide tulistamist, luurelende ning kasutab oma tegevuseks ka Valgevene õhuruumi.

Peastaabi andmeil kavatseb Venemaa kaasata rünnakutesse Ukraina vastu ka Valgevene sõjaväelased.

Olukord Kiievi ümbruses on peastaabi kinnitusel jätkuvalt pingeline. "Polesjes üritab vaenlane jätkuvalt pealetungi pealinna suunas. Venemaa okupatsiooniväed kasutavad rahvusvahelist humanitaarõigust eirates taktikat infrastruktuuri hävitamiseks ning asulate pihta raketi- ja pommirünnakute korraldamiseks," kirjeldab peastaap.

"Mustal merel on ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu lähipäevade meredessantide läbiviimine ebatõenäoline. Suurem osa Musta mere laevastiku mereväerühmast on baasis. Igas suunas hoiavad Ukraina relvajõudude üksused suurtükiväe ja mehitamata õhusõidukite Bayraktar TV2 toel teatud piire.

"Vaenlane ei saavutanud edu üheski piirkonnas," lisas staap.

Teetõke Kiievi kesklinnas 1. märtsi päeval. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Ohtõrkas hukkus rünnakus üle 70 inimese

Sumõ oblastivalitsuse juhi Dmõtro Živitski sõnul ründasid Vene sõjaväelased esmaspäeval Ohtõrka linnas sõjaväeosa ning pommitamsies hukkus üle 70 inimese, kirjutab Interfax.

"Eile kattis väeosa vaenlase suurtükituli. Surnukehade väljatoomine rusude alt jätkub," kirjutas Živitski oma sotsiaalmeediakontol.

"Surnuid on palju. Nüüd valmistatakse kalmistul ette kohti - Ukraina 70 hukkunud võitlejale," lisas ta.

Hiljem täpsustas ta, et hukkunuid oli ka tsiviilelanikkonna seas.

Živitski teatas ka hukkunud Vene sõjaväelastest. "Linna ümber oli palju venelaste surnukehi. Me korjame nad kokku. Punase Risti töötajad viivad nad koju," kommenteeris ta.

Valge Maja ei toeta Ukrainas lennukeelutsooni loomist

Valge Maja ei toeta lennukeelutsooni loomist Ukraina kohal. See ei ole USA presidendi esindaja sõnul hea mõte, kuna viiks USA ja Venemaa sõjalisse konflikti, ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki esmaspäeva õhtul MSNBC eetris.

"See oleks kindlasti eskaleeriv," ütles Psaki. "See ei ole miski, mida president tahaks teha. See ei ole mitmel põhjusel hea idee."

President Joe Biden on varem korduvalt öelnud, et USA ei kavatse võidelda Venemaaga Ukrainas. Samas on USA saatnud Ukrainale relvi ja saadab neid veel.

Vabariiklasest kongressi liige Adam Kinzinger kordas esmaspäeval, et USA peab looma Ukraina kohale lennukeelutsooni.

"Ma ei arva, et selleks on liiga hilja," ütles Kinzinger. "Iga päevaga toob Venemaa Ukraina pinnale rohkem maa-õhk rakettide üksusi, mis teeb selle üha keerulisemaks."

Samas on teised vabariiklased nagu Marco Rubio lennukeelutsooni vastu.

"Ma usun, et inimesed ei saa aru, mida see tähendaks," ütles Rubio. "See tähendaks valmisolekut lasta alla Venemaa lennumasinaid, see tähendaks Kolmandat maailmasõda."