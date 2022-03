Kreml: sanktsioonid ei sunni meid oma Ukraina-poliitikat muutma

Praegu ei ole kavas otsekõnelusi Vene presidendi Vladimir Putini ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski vahel, ütles Putini kõneisik Dmitri Peskov pressikonverentsil.

Peskov eitas ka seda, et Vene relvajõud tulistavad Ukrainas tsiviilobjekte ning väitis, et teated vaakum- ja kobarpommide kasutamisest Vene armee poolt on libauudised.

Kremli esindaja keeldus hindamast sõjalist olukorda Ukrainas. Vene juhtkond nimetab 24. veebruaril alustatud laiaulatuslikku rünnakut Ukrainale "erioperatsiooniks" ja riigi "denatsifitseerimiseks". Peskov ei vastanud küsimusele, kas Moskva hinnangul on Kiiev, mida Vene väed ei ole seni suutnud vallutada, natside kontrolli all.