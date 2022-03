Andres Kollist: denatsifitseerimine ja Putini pea

Mis toimub Putini peas? Kõik küsivad seda. Presidendid, analüütikud, luurajad. Sõjaväelased, üliõpilased, pensionärid. Emad, isad, pojad, tütred. Õed ja vennad, venelased ja mittevenelased. Kümned miljonid inimesed on sõjakoleduste keskel. Miljonid on jäänud koduta. Sadade miljonite inimeste elus on mobiiltelefoni või televiisori vaatamine omandanud hoopis teise ja ärevust tekitava tähenduse.

Millal ja kuidas see ükskord lõpeb ja mis siis saab? Mis toimub Putini peas? Millal ta lõpetab? On tal mingi eesmärk?

Ma arvan, et Vladimir Putini peas on terviklik, aastatega kristalliseerunud maailmapilt. Putin ei ole hulluks läinud vanadusnõtruse käes kannatav mees. Ei. Ehk sööb ta tõesti mingit sorti hormoonravimeid ja see muudab tema vaimset seisundit. Ei tea.

Ikkagi on ta suure sisendusjõuga esineja. Hea argumenteerija, oma seisukohtade kaitsja. Ta on visa, sihikindel juht. Tänu oma võimekusele, tänu Venemaa traditsioonidele, tänu oma nahaalsusele ja spetsiifilisele koolitusele on ta enesele kindlustanud diktaatorliku ainuvõimu. Ta liigub seatud eesmärgi poole süsteemselt läbi aastate. Tegelikult juba läbi aastakümnete.

Oma võitluse sisu, uue maailmakorra loomise idee ja suunad sõnastas Putin jahmatava avameelsusega juba 2007. aastal Müncheni julgeolekukonverentsil. Kuulajateks maailma mõjuvõimsaimad otsustajad. Kuulasid, jahmusid, kehitasid õlgu.

Elu läks edasi, Putin töötas edasi. Ma arvan, et eeskätt kolmes olulisemas suunas:

sõjalise võimsuse kasvatamine ja teatavates aspektides läänest ülekaalu saavutamine; propaganda ja hirmutamine. Süsteemne, aastaid kestev ajupesu koos teisitimõtlejate vaigistamise ja vangistamisega; omaenese võimu kindlustamine, absoluutse ja ajaliste piirideta võimu saavutamine.

Selle sihikindla mehe tervikliku maailmapildi kohta ühte mõistet otsides: suurvene šovinism. Oma eesmärkide elluviimisel on Putin otsusekindel, hoolimatu, valelik. Inimene, kes läheb sõna otseses mõttes üle laipade. Toeks isiklik ainuvõim tuumariigi üle. Väga ohtlik.

Putin on kuulutanud, et tema eesmärk on Ukraina demilitariseerida ja denatsifitseerida. Demiltariseerimise eesmärk on luua riik või maa-ala kus pole sõjaväge. See on Ukraina sõjaväe likvideerimine.

Denatsifitseerimise termin tuli kasutusele teise maailmasõja järel Saksamaal. Natsidega koostööd teinute vastutuse selgitamiseks ja nendele karistuste määramiseks jagati inimesed gruppidesse:

Peasüüdlased (Hauptshuldige). Kohene arreteerimine. Eeldatav karistus surm, sunnitöö. Süüdlased (Schuldige/Belastete). Sellesse rühma kuulusid aktivistid, militaristid ja kasusaajad. Neid ootas sunnitöö vangilaagris või ülesehitustöödel, vangla kuni kümme aastat.

Väiksemad õigusrikkujad (Minderbelastete). Määrati kehtestatavate tingimuste loetelu ja katseaeg kaks-kolm aastat. Näiteks kehtestati keeld töötada teatud ametites. Kaasajooksikud, järgijad (Mitläufer). Rakendusid piirangud reisimisele, tööhõivele. Piirati poliitilisi õigusi, määrati trahvid. Vabastatud (Entlastete). Need, kelles suurt ohtu enam ei nähtud.

Saksamaal langes uurimise alla mitu miljonit inimest. Üle 500 000 inimesi saadeti vangilaagritesse.

Putin pole täpsustanud, mida denatsifitseerimine tema interpretatsioonis tähendab. Juudi päritolu Ukraina president Volodõmõr Zelenski kuulub muidugi peasüüdlaste hulka. Venemaa prokuratuur on aegsasti ette valmistanud vajalikke toimikuid. Üle poolesaja, enamasti kõrgema Ukraina tegelase nime on suure propagandahooga ja fotosid eksponeerides teistele hoiatuseks ka teatavaks tehtud.

Ukraina ja Poola piiril lausus sõja jalust põgenev naisterahvas, et kui 80 aastat tagasi põgenesime sakslaste eest Venemaale, siis nüüd venelaste eest Saksamaale. Kõik on muutunud. Peasüüdlane on Putin. Koos süüdlaste, õigusrikkujate ja kaasajooksikutega.