Nord Stream 2 vallandas Šveitsis kõik töötajad

"Saime teada, et kõik Nord Stream 2 töötajad, 140 inimest, on koondatud," ütles Šveitsi majandusminister Guy Parmelin.

Venemaa gaasimonopol Gazprom teatas septembris, et gaasitoru Nord Stream 2 ehitus Venemaalt Saksamaale on lõpule jõudnud. Torujuhe suudab aastas tarnida 55 miljardit kuupmeetrit gaasi. Torujuhtme ehitamine läks maksma umbes 10 miljardit dollarit.

Veebruaris teatas Saksamaa kantsler Olaf Scholz, et Berliin peatab Nord Stream 2 gaasijuhtme sertifitseerimisprotsessi. Torujuhtme gaasivoolu eest pidi vastutama Šveitsis registreeritud firma Nord Stream 2 AG. See ei vastanud aga EL-i ja Saksa eeskirjadele.

23. veebruaril lisas USA Nord Stream 2 AG sanktsioonide nimekirja.

Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles veebruaris, et riigi gaasiga varustatus on kindel ka ilma Nord Stream 2 torujuhtmeta. Habeck siiski ennustas, et lähiajal gaasi hind tõuseb veelgi.