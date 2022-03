Biden "Olukorrast riigis" kõnes: USA keelab Vene lennukid oma õhuruumis

USA lennukeelu otsus jõustub hiljemalt kolmapäeva õhtul. Samasuguse otsuse on juba teinud Euroopa Liit ja Kanada.

USA transpordi- ja lennundusamet selgitas, et lennukeelu määruse alla lähevad nii reisi- kui ka kaubalennukid ning regulaar- ja tšarterlennud.

Biden märkis, et Putini agressioon on pannud maailma demokraatlikud riigid ainult tugevdama otsust astuda vastu kasvavale autokraatiale.

Biden: Putin peab maksma Ukraina sõja eest

Biden ütles kõnes, et Venemaa president Vladimir Putin peab maksma oma tegevuse eest Ukrainas.

"Oma ajaloost oleme saanud õppetunni – kui diktaatorid ei maksa oma agressiooni eest, siis nad korraldavad veel rohkem kaost. Nad jätkavad. Ning kahju ja ähvardused Ameerika ja kogu maailma jaoks tõusevad," rääkis ta.

"Seetõttu loodi NATO allianss pärast teist maailmasõda Euroopas rahu ja stabiilsuse tagamiseks. USA on koos 29 teise riigiga selle liige. See loeb. Ameerika diplomaatia loeb," ütles president.

"Me võitlesime Venemaa valede vastu tõega. Ja nüüd, kui ta on tegutsenud, nõuab vaba maailm temalt vastutust. Koos 27 Euroopa Liidu liikmega, sealhulgas Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, aga ka sellised riigid nagu Ühendkuningriik, Kanada, Jaapan, Korea, Austraalia, Uus-Meremaa ja paljud teised, isegi Šveits, teevad Venemaale haiget ja toetavad Ukraina rahvast. Putin on praegu maailmast isoleeritud rohkem kui kunagi varem," kõneles Biden.

Biden sõnas ka, et Venemaa sõda Ukrainas oli ettekavatsetud ja provotseerimata. "Ta lükkas tagasi diplomaatia jõupingutused. Ta arvas, et lääs ja NATO ei vasta. Ja ta arvas, et suudab meid siin, kodus lõhestada. Putin eksis. Me olime valmis," rääkis ta.

"Kuus päeva tagasi püüdis Venemaa Vladimir Putin kõigutada vaba maailma alustalasid, arvates, et suudab seda oma ähvardaval moel painutada. Kuid ta tegi ränga valearvestuse. Ta arvas, et võib Ukrainasse veereda ja maailm vaatab pealt. Selle asemel kohtus ta müüriga, mida ei osanud oodata ega ette kujutada. Ta kohtus ukrainlastega ja president Zelenskiga. Iga ukrainlane, nende kartmatus, julgus ja sihikindlus inspireerivad sõna otseses mõttes maailma", rääkis Biden oma aastakõnes.

"Putin on vallandanud vägivalla ja kaose. Aga samal ajal, kui ta võib teha edusamme lahinguväljal, maksab ta pikemas perspektiivis jätkuvalt kõrget hinda," kõneles USA president.

Venemaa sissetung Ukrainasse pani proovile Bideni võime reageerida sündmustele kiiresti

USA kaootiline lahkumine Afganistanist eelmisel aastal pälvis laialdast kriitikat, mistõttu kirjutas Biden esialgse ja USA olukorrale keskendunud kõne ümber ja rääkis jõupingutustest karistada Moskvat ja toetada Kiievit.

Biden kinnitas toetust Balti riikidele

Biden kinnitas oma kõnes, et USA ei astu oma vägedega Venemaa vastu.

"Meie väed ei lähe Euroopasse mitte Ukrainasse sõdima, vaid NATO liitlasi kaitsma – juhuks, kui Putin otsustab läände edasi liikuda. Selleks oleme NATO riikide, sealhulgas Poola, Rumeenia, Läti, Leedu ja Eesti kaitseks mobiliseerinud Ameerika maavägesid, lennueskadrille ja laevu. Ja nagu ma kristallselgelt ütlesin, kaitsevad USA ja meie liitlased iga tolli NATO territooriumil meie kollektiivse jõu täie jõuga – iga tolli", rääkis Biden.

"Me saame hakkama," ütles Biden. "Putini sõda Ukrainas teeb Venemaa nõrgemaks ja ülejäänud maailma tugevamaks."

USA kavandab rohkem sanktsioone

Biden lisas, et Venemaa presidendil Vladimir Putinil "pole aimugi, mis tulemas on" majandussanktsioonide tõttu, mille tõttu rubla kurss kukkus ja Venemaa aktsiaturg langes.

"Me lõikame ära Venemaa suurimad pangad ja rahvusvahelise finantssüsteemi, takistame Venemaa keskpangal kaitsmast Vene rubla rubla, muutes Putini kuuesaja kolmkümne miljardi dollari suuruse sõjafondi väärtusetuks. Me lämmatame Venemaa juurdepääsu – lämmatame Venemaa juurdepääsu tehnoloogiale, mis kahandab tema majanduslikku jõudu ja nõrgestab sõjaväge järgmisteks aastateks. Ühineme Euroopa liitlastega, et leida ja ära võtta nende jahid, luksuskorterid ja eralennukid. Me tuleme teie halvasti sündinud edu järele," rääkis Biden

Biden teatas kõnes ka, et USA ning veel kümned riigid annavad naftareservidest 60 miljonit barrelit kasutusse.

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium on koondamas spetsiaalset töörühma, mis tegeleb Venemaa oligarhide kuritegude lahendamisega.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul President Vladimir Putin Bideni kõne ei vaadanud.

"President tavaliselt telekõnesid ei vaata," ütles Peskov vastuseks CNN-i küsimusele.