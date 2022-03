Vene dessant maandus Harkivis ja Mõkolajivis, Mariupol on sisse piiratud

Kolmapäeva varahommikul alustasid Venemaa dessantvägede üksused päev varem pideva tule all olnud Ukraina suuruselt teise linna Harkivi ründamist, lõunas on Venemaa väed sisenenud Hersoni, ümber piiranud Mariupoli ja teinud dessandi Mõkolajivi oblastis, kuid kandnud kaotusi Odessa suunal. President Zelenski asendas kahe oblasti juhid sõjaväelastega.

Vene sõjaväelased ründasid Harkivis sõjaväe meditsiinikeskust. "Vene üksused maandusid Harkivis. Sissetungijad ründasid haiglat – Põhja regiooni sõjaväemeditsiini kliinilist keskust. Algas lahing sissetungijate ja Ukraina kaitsjate vahel," teatas Ukraina raada.

Ukraina relvajõudude teatel toimus rünnak hetkel, mil linnas ja piirkonnas anti välja õhurünnaku hoiatus. Kirde ja põhja poolt siseneda püüdvate venelastega käivad lahingud, teatasid relvajõud kolmapäeva hommikul.

Kolmapäeva lõuna ajal teatas Harkivi päästeteenistuse esindaja, et toimunud rünnakutes hukkus vähemalt neli inimest ja üheksa sai viga, kuid kõiki inimesi ei ole hoonete rusude alt veel kätte saadud.

Harkivi linnapea ütles lõuna ajal, et linna elamurajoonid on pidevate Vene raketi- ja õhulöökide all. Samas rõhutas linnapea, et Harkiv ei alistu Vene vägedele.

Sotsiaalmeedias levis hommikul video pikast purustatud Vene armee masinate kolonnist Harkivi all.

Harkivi kuberner Oleh Sõnegubov ütles, et vaenlane kannab märkimisväärseid kaotusi.

Harkivis sai õhulöögi politsei peahoone, mis süttis põlema. Autor/allikas: Telegram

Teisipäeval tabas Harkivi oblastivalitsuse hoonet raketirünnak. Ka 1,5 miljoni valdavalt venekeelse elanikuga suurlinna teised osad olid pidevalt kaugtule all. Vähemalt 21 inimest on rünnakutes surma saanud ja 112 haavatud, teatas linnavalitsus.

Mariupol on sisse piiratud

Vene väed on lõplikult ümber piiranud Ukraina lõunaosas Donetski oblastis Aasovi mere ääres asuva Mariupoli linna, kinnitasid erinevad allikad.

Teiste seas teatas Suurbritannia kaitseministeerium, et ilmselt on Mariupol, samuti Harkiv ja Herson sisse piiratud. Isehakanud Donetski "rahvavabariigi" juht Deniss Pušilin teatas juba teisipäeval, et eelduste kohaselt piiravad Venemaa väed Mariupoli juba samal päeval sisse.

Mariupolit on peetud Venemaa üheks tähtsamaks sihtmärgiks ning seal on toimunud ägedad lahingud alates neljapäevast, kui Vene väed Ukrainasse sisenesid. Mariupoli haaramine aitaks Venemaal luua maismaakoridori Krimmi poolsaare ja enda mandriosa vahel.

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko ütles kolmapäeva öösel kella kahe ajal sotsiaalmeedias tehtud postituses, et linna haiglates on ravil 128 viga saanud inimest, kuid kannatanute arv kasvab iga päevaga. Tema sõnul on linnas varem katkenud kommunaalteenused taastatud. "Valgus on linna tekkinud, mobiilside on võimaluste piires taastatud."

Hersoni saatus segane

Vene uudisteagentuur Interfax vahendas Venemaa kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkovi väiteid, et Vene sõjavägi on võtnud Hersoni linna oma kontrolli alla. Tema kinnitusel töötavad linna transport ja elutähtsad teenistused tavapärases režiimis ning linna juhtkonnaga peetakse läbirääkimisi linnaelu turvaliseks korraldamiseks.

CNN-i ja Ukraina allikate andmeil on Venemaa väed siiski pärast rasket suurtükiväe lööki vallutanud ainult Hersoni kesklinna.

Täpne olukord Hersonis on ebaselge. Linnapea Igor Kolõhajev ütles kohalikule raadiole, et Venemaa väed on vallutanud raudteejaama ja sadama, aga lahingud käivad. Ta ütles, et hukkunuid on palju, sealhulgas Ukraina poole sõjaväelasi ja tsiviilisikuid.

Ukraina presidendi nõunik Oleksi Arestovõtš kinnitas kolmapäeva lõuna ajal, et Vene väed ei ole suutnud linna vallutada ning selles jätkuvad tänavalahingud.

"Linn pole langenud, me jätkame kaitset," kirjutas Arestovõtš sotsiaalmeedias.

Samas levisid sotsiaalmeedias videod, kuidas linnavalitsuse juures seisvate Vene soomukite juures seisavad tsiviilriietes inimesed, kes lehvitavad Ukraina lippe.

Herson on oluline transpordisõlm, kus on jõesadam ja raudteeühendused.

Vene üksused tegid dessandi Mõkolaivi lähistel

Vene dessantvägede üksused maandusid neljal helikopteril Mõkolaivi linna lähistel, vahendas väljaanne Ukrainska Pravda oblasti kuberneri Vitali Kimi teadet sotsiaalmeedias.

"Dessant neljal kopteril Kuulutan välja komandanditunnni kuni järgmiste korraldusteni. Lahkume kõik tänavatelt," kirjutas Kim platvormil Telegram.

Tema teatel toimus dessant Mõkolaivist põhjas asuva Balivni asula lähistel ning samuti puhkes tulevahetus Kalinovka lähistel Mõkolaivi linnast kirdes.

"Sõjaväelased töötavad, linnas vaenlast ei ole" rõhutas Mõkolaivi kuberner.

Enne rünnaku algust kõlasid linna õhuhäire sireenid.

Kimi sõnul saabusid kopterid Sevastoopolist. Mõkolaiv asub Musta mere rannikul, Krimmi poolsaarest loodes.

Hommikul levisid kinnitamata teated, et Ukraina väed on Odessa suunal Mõkolajivi lähistel hävitanud suure Venemaa sõjamasinate kolonni.

Kiievis lahinguid ei ole, kuid äärelinn saab raketilööke

Kiievis oli kolmapäeva hommikul rahulik, teateid rünnakutest ei olnud. Kella kaheksa ajal kõlasid siiski sireenid.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles kolmapäeva lõuna ajal, et Vene väed nihkuvad linnale üha lähemale. "Me valmistume ja kavatseme Kiievit kaitsta. Kiiev peab vastu," kirjutas Klõtško sotsiaalmeedias.

Ukraina erisideteenistus teatas teisipäeva hilisõhtul, et kinnitamata andmetel pommitas Venemaa Kiievi linnaosasid ja Võšneve linna Kiievi lähistel.

Kyiv Independent vahendab, et rünnaku all olid öösel Kiievis Rusanivka, Kurenivka linnaosad, Boiarka linn ja Kiievi rahvusvahelise lennujaama lähedal asuv Žulianõ piirkond. Valju plahvatust oli väidetavalt kuulda ka Bila Tserkvas, kus sai tabamuse kütusehoidla.

Suuri purustusi on saanud elurajoonid Kiievi Borodjanka eeslinnas.

USA meediaga teisipäeva õhtul suhelnud Pentagoni ametniku teatel pole Venemaa väed teisipäeval Kiievi suunas edasiliikumisel edusamme teinud. "Põhimõtteliselt on nad seal, kus olid eile," ütles ametnik.

Ametniku sõnul seisavad venelased silmitsi tõsise kütuse puudusega. Samuti hakkab ametniku väitel Venemaa sõduritel ka toit otsa saama ning moraal näib olevat madal.

Teisipäeval Kiievi lähedale jõudnud 60 kilomeetri pikkune kolonn on paigal linnast põhja pool ja on selgusetu, mis on Vene armee plaan sellega. Kolonnist jäi teele maha masinaid, mil ilmselt tekkisid rikked või lõppes kütus.

Ukraina võitleja Kiievi lähedal Butša linna läbiva tee ääres purustatud Venemaa sõjamasina kõrval. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Ametniku sõnul on viiteid Vene tervetele üksustele, kes on lahinguta alla andnud. Ta ei soostunud ütlema, kui palju neid on.

USA hinnangul on sõja kuuendaks päevaks Venemaa Ukrainasse viinud 80 protsenti oma eelpositsioneeritud vägedest.

Ukraina: Venemaa hukkunute arv läheneb 6000-le

Ukraina kindralstaabi kolmapäeval avaldatud andmete kohaselt on Vene relvajõud kaotanud rünnaku algusest ligi 6000 sõjaväelast ning sadu ühikuid erinevat sõjatehnikat.

Ukraina väitel on 24. veebruarist kuni 2. märtsini hukkunu 5840 Vene sõjaväelast, hävitatud on umbes 30 Vene sõjalennukit, 31 helikopterit, 211 tanki, 862 jalaväe lahingumasinat, 85 suurtükisüsteemi, üheksa õhutõrjesüsteemi, 60 kütuseveokit, 40 mobiilset raketilaskesüsteemi, kolm taktikalist droonisüsteemi, kaks kiirpaati ning 355 autot ja veokit.

Zelenski: esitas abipalve läänele ja maailma juutidele

Venemaa soovib Ukraina hävitada, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski kolmapäeval avaldatud kõnes ning kutsus läänt ning kogu maailma juute tema riiki rohkem aitama.

"Praegu ei ole aeg olla neutraalne," ütles Zelenski sõja seitsmendal päeval tehtud videopöördumises, mida vahendas Reuters.

Viidates Vene vägede poolt teisipäeval Kiievi lähedal Babii Jaris purustatud Teises maailmasõjas tapetud juutide memoriaalile ütles Zelenski, et rünnak näitab, et paljude inimeste jaoks Venemaal on Kiiev absoluutne välismaa.

"Nad ei tea midagi Kiievist ega meie ajaloost. Aga neile kõigile on antud käsk kustutada meie ajalugu, kustutada meie maa, kustutada meid kõiki," rääkis Ukraina president.

"Me kõik surime uuesti Babii Jaris, ehkki maailm on kordivalt lubanud, et seda ei tohi enam juhtuda," lisas president.

"Kas te nägite, mis toimus? Seepärast ei tohi teie – miljonid juudid kogu maailmas – vaikida. Sest natsism sünnib vaikuses. Karjuge tsiviilelanike tapmise pärast, karjuge ukrainlaste tapmise pärast," ütles Zelenski, kes on ise etniliselt juudi rahvusest.

Zelenski pani Odessa ja Tšerkassõ oblastit juhtima sõjaväelased

President Zelenski vahetas kolmapäeval välja Odessa ja Tšerkassõ oblasti kubernerid, pannes ametisse sõjaväelise taustaga inimesed.

Zelenski vabastas teisipäeval ametist Odessa oblastivalitsuse juhi Sergei Grinevetski ja määras tema asemele Maksim Martšenko, selgub presidendi kodulehel avaldatud teatest, mida vahendasid Interfax ning Meduza. Koduleht ei olnud kolmapäeval ennelõunal Eestist ligipääsetav.

Martšenko (39) on Ukraina armee polkovnik (kolonel), mis seni juhatas Odessas paiknevat 28. üksikut mehhaniseeritud brigaadi. Martšenko on sündinud Donetski oblastis Slovjanskis ning ta juhtis aastatel 2015-2017 separatistidevastases lahingutegevuses pataljoni Aidar.

Väljaande Meduza väitel tekkisid riigi juhtkonnal Odessa oblasti senise juhi suhtes küsimused tema suutlikkuse kohta organiseerida territoriaalkaitset ning väidetavalt kahtlustati teda isegi sümpaatias Vene okupantide vastu.

Kiievist lõunas asuva Tšerkassõ oblasti uueks juhuks määrati sõjaväeluure taustaga Igor Taburets, kes seni töötas oblasti kuberneri Aleksandr Skitško nõunikuna. Ka Skitškole heideti ette väheseid ettevalmistusi oblasti kaitsmiseks.

Taburets töötas enne kuberneri nõunikuks saamist Ukraina sõjaväeluures.